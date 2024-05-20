Büyükşehir belediyesine itfaiye eri, şoför, veteriner alımı! KPSS puanı istenmeyecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirket, acil bir duyuru yaparak ağır vasıta şoförü, itfaiye eri ve veteriner hekim pozisyonları için toplamda 11 yeni personel alınacağını bildirdi. Başvuru süreci ve detayları haberimizde...

Aydın Belediyesi İş Başvurusu Şartları

Veteriner Hekim Adayları İçin

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartıyla,

18 yaşını tamamlamış ve 50 yaşını aşmamış olmak,

Kamu haklarından yoksun olmamak,

Medeni hakları kullanabilme yetisine sahip olmak,

Askerlikle ilişiği olmamak,

Aydın il sınırları içinde yaşamak,

Üniversitelerin veterinerlik bölümünden mezun olmak gerekmektedir.





İtfaiye Eri Olmak İsteyenler İçin

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş fakat 50 yaşını geçmemiş olmak,

Kamu haklarından men edilmemiş olmak,

Medeni haklarını kullanma kapasitesine sahip olmak,

Askerlikle bağlantısı bulunmamak,

Aydın'da ikamet ediyor olmak,

Lise veya sivil savunma ile ilgili okullardan mezun olmak şartları aranmaktadır.

Ağır Vasıta Şoförü Adayları İçin

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını bitirmiş ve 50 yaş sınırını aşmamış olmak,

Kamu haklarından mahrumiyeti bulunmamak,

Medeni haklarını kullanma yetisine sahip olmak,

Askerlikle herhangi bir ilişkisi olmamak,

Aydın sınırları içinde ikamet etmek,

En az C sınıfı ehliyet sahibi olmak gereklidir.

Bu şartlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin açık pozisyonları için başvuracak adayların uygunluğunu belirlemek için konmuştur.

Personel Alımı Başvuru Süreci

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin açık pozisyonları için başvurular, 17 Mayıs'tan itibaren 20 Mayıs'a kadar sürecek. Adayların, istenen evraklarla birlikte Efeler ilçesindeki Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahallesi'nde bulunan Umut ve Sevgi Caddesi, No:36/Z2 adresine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.