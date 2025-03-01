Aşk İksiri'nin Prömiyeri Samsun'da Sanatseverlerle Buluştu

Samsun Devlet Opera ve Balesi, komik opera 'Aşk İksiri'nin prömiyerini gerçekleştirerek sanatseverlerden yoğun ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 23:32
Aşk İksiri'nin Prömiyeri Samsun'da Sanatseverlerle Buluştu

Aşk İksiri'nin Prömiyeri Samsun'da Sahtseverlerle Buluştu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), komik opera türlerinden biri olarak bilinen "Aşk İksiri"ni sanatseverlerle buluşturdu. 1832'de Milano'da dünya prömiyeri yapılan eserin librettosu Felice Romani, müziği ise opera tarihinin önemli bestecisi Gaetano Donizetti tarafından kaleme alındı. Rejisör Aydın Buğra Güven'in yorumuyla Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahneye konulan eser, izleyicilerin beğenisini topladı.

Öne Çıkan İsimler ve Ekip

Dünyada en çok sahnelenen opera türlerinden biri olan "Aşk İksiri"nin koreografisi Rüya Özvar, kostüm tasarımı Gazal Erten, dekor tasarımı Özgür Usta ve ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. İki perdelik operanın başkemancısı Dilara Tanrıverdi Doğan olurken, orkestra Patrick David Murray yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro Maria Chekriekchieva yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik etti.

Aşkın Hikayesi

Fakir genç Nemorino ile zengin toprak sahibi Adina arasındaki aşk üzerine odaklanan eserin prömiyeri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. İzleyicilere unutulmaz anlar yaşatan bu eser, 3 ve 24 Mart tarihlerinde yeniden sahnelenecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), komik opera türlerinden biri olarak gösterilen "Aşk...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), komik opera türlerinden biri olarak gösterilen "Aşk İksiri"ni sanatseverlerle buluşturdu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), komik opera türlerinden biri olarak gösterilen "Aşk...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), komik opera türlerinden biri olarak gösterilen "Aşk İksiri"ni sanatseverlerle buluşturdu.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Hava Yolları Çılgın Maaş ile Ön Lisans Mezunu Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Ekranı Açıldı
2
Aşk İksiri'nin Prömiyeri Samsun'da Sanatseverlerle Buluştu
3
'Ne Zha 2' Tüm Zamanların En Çok Gişe Hasılatı Yapan Filmleri Arasına Girdi
4
Konya'da Mukaddes Emanetler Sergisi Açıldı
5
Edirne'de Bahar Geleneği: Marteniçka Bilekliği Dağıtıldı
6
Ali Akargöl: Antik Eserlerin Replikalarını Taş ve Kilden Yapıyor
7
Gambiya'nın Doğal Cenneti: Bijilo Orman Parkı

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı