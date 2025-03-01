Aşk İksiri'nin Prömiyeri Samsun'da Sanatseverlerle Buluştu

Aşk İksiri'nin Prömiyeri Samsun'da Sahtseverlerle Buluştu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), komik opera türlerinden biri olarak bilinen "Aşk İksiri"ni sanatseverlerle buluşturdu. 1832'de Milano'da dünya prömiyeri yapılan eserin librettosu Felice Romani, müziği ise opera tarihinin önemli bestecisi Gaetano Donizetti tarafından kaleme alındı. Rejisör Aydın Buğra Güven'in yorumuyla Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahneye konulan eser, izleyicilerin beğenisini topladı.

Öne Çıkan İsimler ve Ekip

Dünyada en çok sahnelenen opera türlerinden biri olan "Aşk İksiri"nin koreografisi Rüya Özvar, kostüm tasarımı Gazal Erten, dekor tasarımı Özgür Usta ve ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. İki perdelik operanın başkemancısı Dilara Tanrıverdi Doğan olurken, orkestra Patrick David Murray yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro Maria Chekriekchieva yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik etti.

Aşkın Hikayesi

Fakir genç Nemorino ile zengin toprak sahibi Adina arasındaki aşk üzerine odaklanan eserin prömiyeri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. İzleyicilere unutulmaz anlar yaşatan bu eser, 3 ve 24 Mart tarihlerinde yeniden sahnelenecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), komik opera türlerinden biri olarak gösterilen "Aşk İksiri"ni sanatseverlerle buluşturdu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), komik opera türlerinden biri olarak gösterilen "Aşk İksiri"ni sanatseverlerle buluşturdu.