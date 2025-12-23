Çal'da ‘Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor’ ile Nesiller Arası Köprü Kuruldu

Çal'da "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor" Projesi Nesilleri Birleştirdi

Denizli’nin Çal ilçesinde hayata geçirilen "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor" Projesi, 2025 Aile Yılı kapsamında gençlerle büyükleri aynı çatı altında buluşturarak anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

Kaymakamlık Öncülüğünde Kuşaklar Buluştu

Çal Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen projede, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalar gerçekleştirildi. Proje Koordinatörü Tuğçe Ertürk eşliğinde Çal Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçenin kıymetli çınarlarından Zühra Dağlar'ı evinde ziyaret etti.

Hatıralar, Sohbetler ve Duygusal Anlar

Ziyarette gençlerle büyüklerin aynı sofrada buluştuğu sıcak anlar yaşandı. Katılımcılar geçmişten geleceğe uzanan hikâyeleri paylaştı, hatıralar ve hayat tecrübeleri üzerine samimi sohbetler yapıldı. Ziyaret boyunca hem yüzler güldü hem de nesiller arası gönül bağı daha da güçlendi.

Projeyle, geçmişin birikimi ile geleceğin umudu bir araya getirilerek toplumsal dayanışma ve aile değerleri vurgulandı. "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor" çalışması, örnek bir sosyal proje olarak Çal halkının gönlüne dokundu.

