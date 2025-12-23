DOLAR
42,83 -0,03%
EURO
50,69 -0,61%
ALTIN
6.178,89 -1,23%
BITCOIN
3.758.364,32 0,71%

Çal'da ‘Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor’ ile Nesiller Arası Köprü Kuruldu

Denizli'nin Çal ilçesindeki 'Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor' projesi, Çal Anadolu Lisesi öğrencileri ile asırlık çınar Zühra Dağlar'ı buluşturdu, nesiller arası bağ güçlendi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:37
Çal'da ‘Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor’ ile Nesiller Arası Köprü Kuruldu

Çal'da "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor" Projesi Nesilleri Birleştirdi

Denizli’nin Çal ilçesinde hayata geçirilen "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor" Projesi, 2025 Aile Yılı kapsamında gençlerle büyükleri aynı çatı altında buluşturarak anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

Kaymakamlık Öncülüğünde Kuşaklar Buluştu

Çal Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen projede, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalar gerçekleştirildi. Proje Koordinatörü Tuğçe Ertürk eşliğinde Çal Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçenin kıymetli çınarlarından Zühra Dağlar'ı evinde ziyaret etti.

Hatıralar, Sohbetler ve Duygusal Anlar

Ziyarette gençlerle büyüklerin aynı sofrada buluştuğu sıcak anlar yaşandı. Katılımcılar geçmişten geleceğe uzanan hikâyeleri paylaştı, hatıralar ve hayat tecrübeleri üzerine samimi sohbetler yapıldı. Ziyaret boyunca hem yüzler güldü hem de nesiller arası gönül bağı daha da güçlendi.

Projeyle, geçmişin birikimi ile geleceğin umudu bir araya getirilerek toplumsal dayanışma ve aile değerleri vurgulandı. "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor" çalışması, örnek bir sosyal proje olarak Çal halkının gönlüne dokundu.

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNDE "FİDANLAR ÇINARLARLA BULUŞUYOR" PROJESİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER İLE...

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNDE "FİDANLAR ÇINARLARLA BULUŞUYOR" PROJESİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER İLE ASIRLIK ÇINARLAR AYNI ÇATI ALTINDA BİR ARAYA GELDİ, NESİLLER ARASINDA GÖNÜL BAĞI GÜÇLENDİ.

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNDE "FİDANLAR ÇINARLARLA BULUŞUYOR" PROJESİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER İLE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli’de Kaldırımlar Yenileniyor: Yayalara Rahat Nefes
2
Rize'de ayı saldırısı: Arıcının 'Ben şimdi ne edeyim?' tepkisi
3
Bursa'da Engelli İstihdamı: Büyükşehir'den Engelsiz Kent Hamlesi
4
Macit: Perşembe'den itibaren yeni soğuk hava Türkiye'yi etkileyecek
5
Kemer’de Çevre Dedektifi Kerem ile Sıfır Atık Eğitimi
6
Kırşehir’de Soğuklara Karşı Kelle Paça Çorbası
7
Ağrı Emniyetinden 215 Öğrenciye Kışlık Bot Dağıtımı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi