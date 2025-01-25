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Çal Mağarası, 2024'te 173 Binden Fazla Ziyaretçi Ağırladı

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Çal Mağarası, 2024 yılında 173 bin 572 ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:28
Çal Mağarası, 2024'te 173 Binden Fazla Ziyaretçi Ağırladı

Çal Mağarası'na Yoğun İlgi

Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un öne çıkan turizm noktalarından biri olan Çal Mağarası, 2024 yılında 173 bin 572 ziyaretçi ağırladı. Düzköy ilçesinde, deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikte yer alan bu eşsiz mağara, 8 milyon yıl süren bir oluşum sürecinin ardından, sarkıt ve dikitleri, üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve küçük gölü ile dikkat çekiyor.

Macera Arayanlara Farklı Bir Rota

Çal Mağarası, yer altını keşfetmek isteyen adrenalin tutkunları için farklı bir deneyim sunuyor. Girişinden 200 metre sonra iki kola ayrılan mağaranın sol bölümünde, 150 metrelik yürüyüş alanında erime ve çökme ile oluşmuş tava şeklindeki çukurluklar bulunuyor. Sağ kolda ise yaklaşık 400 metrelik yürüyüş yolu, manzarasıyla büyüleyen göl ve çağlayana ev sahipliği yapıyor.

Başkan Çelenk: "Hayran Kalan Ziyaretçiler"

Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, AA muhabirine verdiği demeçte, ilçenin her mevsim sunduğu farklı güzelliklerle dikkat çektiğini belirtti. Çelenk, "İlçemizin bakir alanları ve doğal yapısı, dünyanın ilgisini çekiyor. Burayı en iyi şekilde tanıtma çabası içindeyiz," dedi.

Uluslararası Ziyaretçi Akını

Çal Mağarası, yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Çelenk, "Her yıl binlerce kişi buraya geliyor; Çin, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa'dan ziyaretçilerimiz var. Bu konuda bir sıkıntımız yok," diye ekledi.

İstanbul'dan gelen Samet Küçük, "Çal Mağarası'na daha önce gelmiştim. Tekrar bir kış günü gelmek nasip oldu. Doğası çok güzel. Mağaranın içi de çok güzel ama şu anda mağaranın içinden dışarısı bana daha bir güzel geliyor," ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çal Mağarası...

Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çal Mağarası, geçen yıl 173 bin 572 ziyaretçiyi ağırladı.

Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çal Mağarası...

Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çal Mağarası, geçen yıl 173 bin 572 ziyaretçiyi ağırladı.

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