Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

SGK'dan Yemek Kartları İçin Önemli Duyuru!

2025 yılı itibarıyla yemek ücretlerinin belirlenmesinin ardından, SGK yemek kartları ile alakalı yeni bir karar aldığını duyurdu. Özel sektör çalışanlarının maaşlarına ek olarak yatan yemek paraları, özellikle de yemek kartı biçiminde sunuluyor. Ancak bu kartların kullanım amacı doğrultusunda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyuldu.

Yemek Kartları ile İlgili Prim Kesintisi

SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, yemek kartları üzerinden yapılacak harcamalar belirli bir tutar ile sınırlandırılacak. Bu sınırı aşan harcamaların prim kesintisine tabi olacağı ifade edildi. SGK, yemek kartlarının yalnızca yemek ödemelerinde kullanılması gerektiğinin altını çizdi. "Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir" şeklinde bir açıklama yapıldı.

158 TL Sınırı

Öne çıkan bir diğer detay ise, yemek kartlarına yüklenecek tutarlar için 158 TL sınırının geçerli olması. Çalışanlar, yemek kartlarını sadece yemek harcaması için kullanmaları durumunda, bu tutara kadar olan kısım prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Eğer harcama 158 TL’yi aşarsa, aşan kısım üzerinden prim kesintisi uygulanacak.

Market Alışverişlerinde Prim Kesintisi

Yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanımı ise en dikkat çekici nokta olarak gündeme geldi. Ülkemizde milyonu aşkın vatandaş, bu kartları kullanarak günlük mutfak ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Ancak SGK’nın bu konudaki kararı, yemek kartlarının yalnızca yemek alımında kullanılmasını sağlayacak.

2025 Yemek Parası İstisna Tutarı

SGK’nın yemek kartlarıyla ilgili açıklamalarının yanı sıra, 2025 yılı için belirlenen yemek parası istisna tutarı da netleşti. 2025 için bu tutar 240 TL olarak belirlendi. Bu miktar, aylık bazda toplamda 6 bin 240 TL yapıyor.

Yemek kartlarıyla ilgili yeni düzenlemelerin uygulanması, çalışanların ücret alışverişlerini derinden etkileyecek gibi görünüyor. Bu nedenle, çalışanların mevcut durumlarını güncel bilgilerle takip etmeleri önem arz ediyor.