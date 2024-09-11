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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 Bilişim personeli alacak.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 15:43
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 9 Bilişim Personeli Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), 11 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 9 bilişim personeli alımı yapacak. Bu alımla birlikte Bakanlık, farklı kadrolarda sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Adaylar için KPSS ve YDS puanları ile ilgili şartlar belirlenirken, KPSS puanı olmayan adaylar da başvuruda bulunabilecek. İşte alım süreciyle ilgili detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

ALINACAK PERSONEL KADROLARI VE DETAYLAR

ÇSGB, bu alımda bilişim sektöründeki farklı alanlarda uzmanlaşmış personel ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli kadrolar açmış durumda. İşte alınacak 9 bilişim personelinin kadro dağılımı:

  • 1 Java Kurumsal Mimar
  • 1 Kıdemli Bilgi Güvenliği Takım Lideri
  • 1 Kıdemli Sistem Uzmanı
  • 1 Kıdemli .Net Yazılım Uzmanı
  • 2 Sistem Uzmanı
  • 1 Bilgi Güvenliği Uzmanı
  • 1 İş Analisti
  • 1 Frontend Yazılım Uzmanı

Bu pozisyonlar, ÇSGB'nin Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alacak ve modern yazılım, sistem güvenliği ve veri analizi gibi alanlarda önemli roller üstlenecekler.

KPSS VE YDS ŞARTLARI NELER?

Bu personel alımında KPSS ve YDS puanları da önemli bir rol oynuyor. Adaylar, 2023 veya 2024 yıllarında yapılan KPSS’den P3 puan türünden en az 70 puan almış olmalı. Ancak, KPSS puanı olmayan adaylar da başvuruda bulunabilecek. KPSS puanı olmayan adaylar için ise YDS puanı zorunlu olacak. Yabancı Dil Sınavı'ndan (YDS) İngilizce dilinden geçerli bir puan almış adaylar, başvurularını gerçekleştirebilecek.

Değerlendirmeler yapılırken, KPSS puanı olan adaylar için %70 KPSS ve %30 YDS puanı üzerinden bir hesaplama yapılacak. KPSS puanı olmayan adaylar ise YDS puanları ile değerlendirmeye alınacak. Burada adayların geçerli bir YDS puanı sunmaları büyük önem taşıyor.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

ÇSGB personel alımı için adaylardan genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan şartlar aranacak. Bu şartlar arasında:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,
  • Askerlik durumu itibariyle askerlik görevini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

gibi genel koşullar bulunuyor.

Bunun yanı sıra, adayların en az dört yıllık üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olması gerekiyor. Özellikle bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik, endüstri mühendisliği gibi bölümlerden mezun olanlar başvuruda avantajlı olacak.

KAÇ ADAY SINAVA KATILACAK?

Başvurular değerlendirilirken, KPSS puanı sıralaması esas alınarak kadro sayısının 10 katı kadar aday sınava çağrılacak. Bu kapsamda, toplamda 90 aday sınava katılma hakkı kazanacak. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan adaylar ise belirlenen kadrolara yerleştirilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

ÇSGB bilişim personeli alımı için başvurular 11 Eylül 2024 tarihinde başlamış olup, son başvuru tarihi 25 Eylül 2024 olarak belirlenmiştir. Adaylar başvurularını yalnızca online olarak yapabilecekler. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden ÇSGB kariyer kapısı bağlantısı aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Başvuru adresi: https://www.turkiye.gov.tr/vsg-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 9 bilişim personeli alımına yönelik duyurusu, bilişim alanında kariyer yapmak isteyen ve gerekli niteliklere sahip adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle KPSS puanı olmayan adaylar için de başvuru imkanı tanınması, alım sürecinin geniş bir kesime hitap etmesini sağlıyor. 

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