Çamaşır deterjanı stoklayacaklar o markete koşsun! Şok marketten Şok edecek indirim

ŞOK market, 24-30 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. Katalogda, mutfak aletlerinden cam ürünlere, ev gereçlerinden temizlik ve bakım ürünlerine kadar birçok farklı kategoride cazip indirimler bulunuyor.



Elektrikli ev aletleri kategorisinde Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL'ye, Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL'ye, ve Sinbo Tam Otomatik Espresso Makinesi ise 2.999 TL'ye satışa sunuluyor. Ayrıca, Arzum Tea Blend Çay Makinesi ve Arzum Starmix Mikser de indirimli fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Cam ürünler kategorisinde, Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Cam Demlik ve Sürahi 229 TL'ye, Portofino Meşrubat ve Su Bardakları 6'lı setleri ise 169 TL ve 129 TL'ye satılıyor. Ayrıca, farklı boyutlarda ve fiyatlarda cam saklama kapları da katalogda yer alıyor.





Ev gereçleri kategorisinde, Ahşap Spatula, Kevgir ve Maşa 12,95 TL gibi uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Katlanır Sele 219 TL'ye, Deterjan Hazneli Süngerlik ise 49,95 TL'ye satılıyor.

Giyim ve aksesuarlar kategorisinde, kadın ve erkek pijama takımları 279 TL'den, farklı terlik çeşitleri ise 89,95 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.





Temizlik ve bakım ürünleri kategorisinde, silikon bulaşık süngeri 2'li seti 49,95 TL'ye ve bitki çayı süzgeci 59,95 TL'ye satışa sunuluyor.

ŞOK marketin bu haftaya özel sunduğu indirimli aktüel ürünler kataloğundaki ürünlerden faydalanmak için mağazaları ziyaret edebilir ve bu fırsatları değerlendirebilirsiniz.