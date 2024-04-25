Bist 100
9.716,77 0%
DOLAR
32,5 -0,17%
EURO
34,97 0,35%
ALTIN
2.427,12 0,67%

Çamaşır deterjanı stoklayacaklar o markete koşsun! Şok marketten Şok edecek indirim

ŞOK market nisan ayı indirimli ürünleriyle vatandaşın yüzünü güldürecek! İşte indirimli ürünler listesi...

Yayın Tarihi: 25.04.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 21:24
Çamaşır deterjanı stoklayacaklar o markete koşsun! Şok marketten Şok edecek indirim

ŞOK market, 24-30 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. Katalogda, mutfak aletlerinden cam ürünlere, ev gereçlerinden temizlik ve bakım ürünlerine kadar birçok farklı kategoride cazip indirimler bulunuyor.

Elektrikli ev aletleri kategorisinde Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL'ye, Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL'ye, ve Sinbo Tam Otomatik Espresso Makinesi ise 2.999 TL'ye satışa sunuluyor. Ayrıca, Arzum Tea Blend Çay Makinesi ve Arzum Starmix Mikser de indirimli fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Cam ürünler kategorisinde, Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Cam Demlik ve Sürahi 229 TL'ye, Portofino Meşrubat ve Su Bardakları 6'lı setleri ise 169 TL ve 129 TL'ye satılıyor. Ayrıca, farklı boyutlarda ve fiyatlarda cam saklama kapları da katalogda yer alıyor.

şok market

Ev gereçleri kategorisinde, Ahşap Spatula, Kevgir ve Maşa 12,95 TL gibi uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Katlanır Sele 219 TL'ye, Deterjan Hazneli Süngerlik ise 49,95 TL'ye satılıyor.

Giyim ve aksesuarlar kategorisinde, kadın ve erkek pijama takımları 279 TL'den, farklı terlik çeşitleri ise 89,95 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

şok market

Temizlik ve bakım ürünleri kategorisinde, silikon bulaşık süngeri 2'li seti 49,95 TL'ye ve bitki çayı süzgeci 59,95 TL'ye satışa sunuluyor.

ŞOK marketin bu haftaya özel sunduğu indirimli aktüel ürünler kataloğundaki ürünlerden faydalanmak için mağazaları ziyaret edebilir ve bu fırsatları değerlendirebilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Son dakika TCMB faiz kararını açıkladı: İşte ilk indirim kararı

391 muhtelif arsa Bakanlık’tan satışta! Arsalar kapış kapış gidiyor

Emekliler koştur koştur bankaya gidiyor! Tansiyonları çıkartacak promosyon miktarı

O ilde olup su faturasında ismi yazanlar DİKKAT! 1 Haziran’dan sonra işler değişecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde
7
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

Emekliler koştur koştur bankaya gidiyor! Tansiyonları çıkartacak promosyon miktarı

T.C. kimlik numarasın sonu çift rakamla biten hesabına baksın! 18 Bin TL dağıtılıyor

Çamaşır deterjanı stoklayacaklar o markete koşsun! Şok marketten Şok edecek indirim

Ömer 52. Bölüm fragmanı ortalığı karıştırdı! Gamze ve Ömer nikah masasına gidiyor

O ilde olup su faturasında ismi yazanlar DİKKAT! 1 Haziran’dan sonra işler değişecek

391 muhtelif arsa Bakanlık’tan satışta! Arsalar kapış kapış gidiyor

O bankadan kartı olan yağlı kapıyı buldu! 3 günlük kampanyadan yararlanabilecek

İki ilde olan şansı kaptı! 7 gayrimenkul bedavaya veriliyor

Son dakika TCMB faiz kararını açıkladı: İşte ilk indirim kararı

18 – 45 yaş arası vatandaşların talih kucağına kondu! 250 Bin TL ödeme yatacak

Finansbank'tan emekli promosyonu revizesi! Rakamlar artıyor

KPSS’den 50 alan işe giriyor! Başvuran herkes işe alınıyor