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2024 KPSS puanı olana yüksek maaş ile bu illerde personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru şartları

Mevlana Kalkınma Ajansı, 2024 KPSS puanı ile mühendislik ve tarım alanlarında uzman personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve detaylar haberde

Yayın Tarihi: 28.08.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 12:16
2024 KPSS puanı olana yüksek maaş ile bu illerde personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru şartları

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), 28 Ağustos 2024 tarihinde yayımladığı yeni ilanla personel alımı yapacağını duyurdu. Ajans, Karaman ve Konya illerinde görevlendirilmek üzere çeşitli uzmanlık alanlarında toplamda 3 kişilik kadro için personel alacak. Bu alım, 2024 KPSS puanlarına göre gerçekleştirilecek olup, adayların belirli şartları sağlaması gerekecek. Peki, başvuru şartları nelerdir ve hangi pozisyonlar için alım yapılacak? İşte detaylar…

2024 KPSS puanı olana yüksek maaş ile bu illerde personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru şartları

MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIMI KONTENJAN BİLGİSİ

Mevlana Kalkınma Ajansı, Karaman ve Konya illerinde istihdam edilmek üzere 3 kişilik uzman personel kadrosu açtı. Bu kadrolar aşağıdaki gibidir:

  • 2 Mühendis: Mühendislik alanında uzman personel alınacak.
  • 1 Tarım Uzmanı: Tarım Ekonomisi veya Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında uzman personel alınacak.

Bu kadrolara başvuruda bulunmak isteyen adayların belirli genel ve özel şartları karşılaması gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Mevlana Kalkınma Ajansı'na personel alımı için başvuruda bulunacak adaylardan istenen genel şartlar şunlardır:

  • Türk Vatandaşı Olmak: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
  • Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak: Adayların, herhangi bir kamu hizmetinden yoksun bırakılmamış olması gerekmektedir.
  • Adli Sicil Kaydı Olmamak: Adayların, yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamaları gerekmektedir.
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması: Adayların, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçmeleri gerekmektedir.
  • Sağlık Raporu: Az tehlikeli iş yerlerinde çalışabileceğini belirten işe giriş sağlık raporu alabilmek.
  • Askerlik Durumu: Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekmektedir.

2024 KPSS puanı olana yüksek maaş ile bu illerde personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru şartları

EĞİTİM ŞARTLARI VE YABANCI DİL GEREKSİNİMİ

Personel alımına başvuru yapacak adayların eğitim ve yabancı dil konusundaki şartları da karşılamaları gerekiyor:

  • Eğitim Şartı: Adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren bir yükseköğretim kurumundan veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurtiçi veya yurtdışı bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları gerekmektedir.
  • Yabancı Dil Şartı: Adayların, son başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az "C" düzeyinde veya uluslararası geçerliliği olan başka bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekmektedir.

KPSS ŞARTI VE PUAN KRİTERLERİ

Mevlana Kalkınma Ajansı personel alımında, adayların KPSS puanları da önem taşıyor:

  • KPSS Şartı: Adayların, 2023 veya 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) mezun oldukları öğrenim dallarına göre P1, P2, veya P3 puan türlerinden en az 80 puan almış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Mevlana Kalkınma Ajansı'nın personel alımına başvurular henüz başlamamış olup, başvurular sadece Kariyer Kapısı üzerinden kabul edilecektir.

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Başvuruda bulunacak adayların, gerekli tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlaması önemlidir. Başvuru sürecinde adaylardan, kimlik bilgileri, diploma ve yabancı dil belgesi gibi çeşitli belgeler istenecektir. Ayrıca, başvuru sırasında eksik veya yanlış bilgi veren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvuruların tamamlanmasının ardından, adaylar değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır. KPSS puanı, yabancı dil yeterliliği ve diğer şartları sağlayan adaylar mülakata çağrılacaktır. Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, Mevlana Kalkınma Ajansı'nda görev alacaklardır.

MEVKA’DA ÇALIŞMANIN AVANTAJLARI

Mevlana Kalkınma Ajansı’nda çalışmak, kariyerini geliştirmek isteyen profesyoneller için önemli fırsatlar sunmaktadır. Ajans, personeline dinamik bir çalışma ortamı, sürekli eğitim ve gelişim imkanı ve bölgesel kalkınma projelerinde yer alma fırsatı sunmaktadır.

Mevlana Kalkınma Ajansı personel alım ilanı hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için yukarıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Ajans, uygun adayları bekliyor!

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