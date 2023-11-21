Çamaşır makinesinin içine bir adet atınca çamaşırı karbeyaz çıkarıyor! Kimselerin bilmediği temizlik tüyosu

Çamaşır makinesinde yaşanan sorunların çözümü için öneriler sunulurken aynı zamanda bulaşık makinelerden gelen kötü koku içinde araştırmalar yapılıyor. İşte şikayetlere karşılık çözümler haberimizde.

Çamaşır makinesinin içine bir adet atınca çamaşırı karbeyaz çıkarıyor! Kimselerin bilmediği temizlik tüyosu
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Giysilerin yıkandıktan sonra neden koktuğu ve bunun için neler yapılması gerektiği araştırılırken makinelerin sorunu hakkında bilgi verildi. Çamaşır makinelerinde yıkmalara bağlı olarak oluşan küf birikmesi giysilere yansıtılırken yağlı bir maddeler çamaşırlara yansıtılıyor.

BULAŞIK TABLETİ

Kötü kokunun çözümü olarak ilk sırada bulaşık tableti yer alıyor. Yüksek sıcaklık derecesinde çalıştırıldıktan sonra çamaşırların ilk günkü gibi temiz olacağı ve sonraki yıkamalarda da sorunun olmayacağını göreceksiniz.

Çamaşır makinesi

ÇAMAŞIR YIKARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çamaşır yıkarken yapılan bazı hatalara dikkat çekerken en önemlisi ise makineyi fazla doldurmaktır. Suyun, temizleme görevini yerine getirmesi için çamaşırların arasında özgürce devam etmesi görülüyor.

Deterjan daha temiz çamaşırlar sonucunda oluşurken çamaşır yıkarken hatalar arasında çok fazla deterjan eklemektir. Bu durum hem çamaşırların ömrünü kısaltırken hem de makinenin bozulmasına yol açmaktadır. çamaşır makinesinden madeni para ya da anahtarlık gibi sert cisimlerin çıktığına şahit olmuşsunuzdur. Boncuk, küpe, mendil gibi eşyalar da yine sıklıkla giysilerin cebinde unutulan ve yıkama işlemi bittikten sonra makineden çıkan eşyalar arasında olurken kirli çamaşırların cepleri kontrol edilir. 

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