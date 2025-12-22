DOLAR
Can Dost Mobil Aracı Bigadiç'ten Başladı — Balıkesir Aralık-Ocak Programı

Can Dost Mobil aracı Bigadiç’ten başlayarak 14 Ocak’a kadar Balıkesir ilçelerinde sokak hayvanlarına parazit uygulaması, kuduz aşısı ve rutin bakım hizmeti verecek.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:44
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Can Dost Mobil Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı, Aralık-Ocak programına Bigadiç’ten başlayarak 14 Ocak’a kadar ilçelerdeki sokak hayvanlarına ücretsiz bakım ve tedavi hizmeti sunuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sokaktaki sahipsiz patili dostların sağlıklı, güvenli ve konforlu bir yaşam sürmeleri için tüm imkânları seferber ettiklerini belirtirken, Can Dost ekibinde görev yapan uzman veteriner hekimler tarafından sokaktaki hayvanlara parazit uygulaması, kuduz aşısı ve rutin kontroller yapıldığını vurguladı.

Her gün bir ilçede kesintisiz hizmet

Can Dost, yolculuğuna Bigadiç Pazar Yeri’nden başladı. Program kapsamında sırasıyla Savaştepe Hürriyet Meydanı, Sındırgı Cumhuriyet Meydanı, Kepsut Cumhuriyet Meydanı gibi duraklarda hizmet verdi.

Devam eden takvimde 23 Aralıkta Dursunbey Kent Meydanı, 24 Aralıkta Balya Cumhuriyet Meydanı, 25 Aralıkta İvrindi Atatürk Meydanı, 26 Aralıkta Havran eski belediye binası önünde, 29 Aralıkta Edremit Altınoluk Cumhuriyet Meydanı durakları yer alıyor.

30 Aralıkta Burhaniye Cumhuriyet Meydanı, 31 Aralıkta Gömeç Cumhuriyet Meydanında hizmet verecek olan Can Dost, yeni yılın ilk günlerinden itibaren 2 Ocakta Ayvalık Cumhuriyet Meydanında olacak.

Programın devamında 05 Ocakta Susurluk Heykel Meydanı, 06 Ocakta Manyas Atatürk Meydanı, 07 Ocakta Gönen Hükümet Meydanı ve 08 Ocakta Bandırma Cumhuriyet Meydanı durakları planlandı.

Can Dost Mobil Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı, 09 Ocakta Erdek Cumhuriyet Meydanı, 12 Ocakta Marmara Adası, 13 Ocakta Karesi Millet Bahçesi ve 14 Ocakta Altıeylül Atatürk Parkında sahipsiz patili dostlara tedavi ve bakım hizmeti sunacak.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

