Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi İzmir'de Açıldı

Çanakkale Destanı'nın izlerini taşıyan "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi", İzmir'in Seferihisar ilçesinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Seferihisar Belediyesi Düğün Salonu'nda kapılarını açan sergide, askerlere ait eşyalar ve savaşta kullanılan mühimmatlar sergileniyor.

Öğrencilere Tarihî Bilgiler Veriliyor

Müze Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, sergi kapsamında okul idarecilerinin getirdiği öğrencilere bilgi verdiklerini belirtti. Yürükaslan, gezici müze sayesinde geçtiğimiz 15 yılda yaklaşık 10 milyon öğrenci ve vatandaşı Çanakkale ile buluşturduklarını kaydetti.

Müzenin Özgün Yapısı

Yürükaslan, müzenin birçok yönden özel olarak hazırlandığını ifade ederek, "Bu malzemeler hem dışarıdan hem müzelerden, koleksiyonerlerden hem de köylülerden alınan eşyalarla tam bir karma oluşturuyor. Çanakkale'nin bilinmeyen yönlerine ışık tutan malzemeler bulunuyor," dedi. Ayrıca, sergide anlatım tablolarının da yer aldığı belirtildi.

Türkiye’nin Dört Bir Yanını Dolaşıyor

Yürükaslan, müzelerinin Hakkari'den Çukurca'ya, Van'dan Erzurum'a kadar her yere taşındığını vurgulayarak, "Şimdi de Ege ilçelerini dolaşıyoruz. Bu hafta Seferihisar'dayız. Daha önce Urla ve Karaburun'a gittik; bundan sonra da Çeşme'ye geçeceğiz," dedi.

Gezici müze, 11 Ocak Cumartesi gününe kadar ziyarete açık kalacak.

Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" İzmir'in Seferihisar ilçesinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Seferihisar Belediyesi Düğün Salonu'nda kapılarını açan sergide, askerlere ait eşyalar ile savaşta kullanılan mühimmat yer alıyor.

Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" İzmir'in Seferihisar ilçesinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Seferihisar Belediyesi Düğün Salonu'nda kapılarını açan sergide, askerlere ait eşyalar ile savaşta kullanılan mühimmat yer alıyor.