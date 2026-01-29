Çanakkale'de anneden oğluna böbrek nakli: Devrim Güngör Turan sağlığına kavuştu

Çanakkale’de anneden oğluna böbrek nakli

Çanakkale’de 55 yaşındaki Devrim Güngör Turan, annesi Semiha Sema Seçkin’in böbreğini bağışlamasıyla canlıdan canlıya nakille sağlığına kavuştu.

20 yıllık mücadele ve diyaliz süreci

Devrim Güngör Turan, 20 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele ediyordu. Uzun yıllar kullandığı ilaçlar nedeniyle böbreklerinde hasar oluştu. Son dönem böbrek yetmezliği gelişmesiyle birlikte haftada 3 gün diyalize bağlı yaşamaya başladı ve yaşam kalitesi olumsuz etkilendi. Böbrek nakli için ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi’ne başvurdu.

Nakil kararı ve operasyon

Annesi Semiha Sema Seçkin, oğlunun çektiği acılara kayıtsız kalmayarak donör olmaya karar verdi. Yapılan tetkikler sonucunda ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezinde anneden alınan sol böbrek Devrim Güngör Turan'a nakledildi. Operasyon, Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ve Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt koordinasyonunda gerçekleştirildi ve hastanın değerleri normale ulaştı.

Uzman görüşü

Prof. Dr. Cabir Alan hastanın sürecini anlatarak, "Hastanın 20 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini, son bir yıldır da son dönem böbrek yetmezliğiyle diyalize bağlandığını belirterek, 'Haftada 3 gün diyalize giriyordu. Diyaliz sonrası etkileri nedeniyle yaşam kalitesi kötüydü. Annesi Sema Hanım bu duruma kayıtsız kalamadı. İleri yaşta olması ve riskli grupta olmasına rağmen oğlunun bu eziyete katlanmasına gönlü razı olmadığı için donör olmaya karar verdi. Merkezimizde uygunluk testleri yapıldı ve iki hafta önce anneden aldığımız sol böbreği Devrim beye naklettik. Değerleri normale ulaştı. Tamamen sağlıklı birey haline döndü'" dedi.

Prof. Dr. Cabir Alan ayrıca organ bağışı oranlarına değinerek, "Ülkemizde şuanda yıllık 300 civarında kadavradan bağış oluyor. Bekleyen hasta sayısı ise 25 bindir. 25 bin böbrek nakli bekleyen hasta var. Yıllık kadavra bağış oranı 300. Dolayısıyla havuzda bekleyen insanlara bağışlanan organlar yetmemektedir. İnsanlar çaresizlikten mecburen aile bireyine vücudundan bir parçasını vererek yaşama tutunmasını sağlamaktadır. Ben vatandaşlarımızdan organ bağışı konusunda duyarlı olmalarını ve bağışçı sayısının artmasını rica ediyorum" diye konuştu.

Ailenin duyguları

Semiha Sema Seçkin, 20 yıldır zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Oğlum acı çekiyordu. Bende onun acısını görerek çekiyordum. Her şeyde kısıtlıydı. Son bir yıldır da diyalize girmesiyle hayatı kısıtlandı. Dolayısıyla benimde hayatım kısıtlandı. Ben bir buçuk yıl önce birkaç ameliyat ve tedavi gördüğüm halde canı gönülden bu işe kendimi verdim. Bir an önce oğlum kurtulsun istedim. Herkesten rica ediyorum. Herkes bağışçı olsun. Toprağa gideceksiniz ve bütün bedeniniz çürüyecek. Ama bir insana hayat vermek tanrının insanlara koyduğu vicdandır. O vicdanı lütfen kullanın. Benim çocuğum ama bir başkası içinde yapabilirdim. Genç olsam bir başkasına da başka bir organımı verebilirim. Çünkü onun can bulduğunu gördüğünüzde müthiş seviniyorsunuz. Doktorumuza da çok teşekkür ederim. Onun ellerinde ikinci bir hayat bence, ben birinci hayatı koymuştum. İkinci hayatı sizler koydunuz. Ekibinize ve size çok teşekkür ederim. Oğlum psikiyatri hastası. Bir psikiyatri hastasının bir yıl diyaliz sıkıntısına dayanmasına hala inanamıyorum. Birinci kahraman gelinim, ikinci kahraman oğlum bende üçüncü kahramanım. Ben vazifemi yaptım" şeklinde konuştu.

Hasta duyguları

Devrim Güngör Turan annesine ve ekibe şükranlarını dile getirerek, "Annem benim diyalize girip çektiğim acıları, sıkıntıları gördükçe dayanamadı ve böbreğini bana verdi. Allah’a şükür, çok dua ettim. Çok Kur’an-ı Kerim okudum. Sabahları kalktım şehitlere çok dualar ettim. Onlarda herhalde Allah katında kabul edildi. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Doktorlarıma da teşekkür ederim" dedi.

OĞLUNA BÖBREĞİNİ BAĞIŞLAYAN ANNE SEMA TURAN, "OĞLUM ACI ÇEKİYORDU. BİR AN ÖNCE OĞLUM KURTULSUN İSTEDİM" DEDİ.