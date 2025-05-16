Çanakkale'de Büyük Aile Festivali Coşkusu

Çanakkale'de Aile Değerleri Kutlandı

Çanakkale'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'ün katılımıyla 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kapsamında "Büyük Aile Festivali" düzenlendi.

Festival Detayları

Festival, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Yenigün ve beraberindekiler, Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) kursiyerlerinin el emeği ürünlerinin sergilendiği alanı gezdi.

Çocuklar İçin Eğlence Alanları

Festival alanında, çocuklar için oyun parkurları kurulmuş olup; pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları yapıldı. Ayrıca, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri, katılımcılara anı portreleri çizdi.

Sahne Gösterileri

Etkinlikte, Yenice Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Halk Oyunu Ekibi, Barış Kadınları Halk Oyunu Ekibi, Çanakkale Belediyesi Sosyal Yaşam Evleri Halk Oyunu Ekibi ve Troya Ozanları Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı.

Müzik Konseri ile Eğlence Devam Etti

Festival, Midas Band isimli müzik grubunun konseriyle coşkulu bir şekilde sürdü. Katılımcılar, müzikle eğlenerek keyifli anlar yaşadı.

Önemli İsimler Etkinlikte Buluştu

Etkinliğe, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Ismail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta ve birçok vatandaş katıldı.

Çanakkale'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'ün (solda) katılımıyla, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kapsamında "Büyük Aile Festivali" gerçekleştirildi. Etkinliğe, Çanakkale Valisi Ömer Toraman (sağda) da katıldı.

Çanakkale'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'ün (solda) katılımıyla, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kapsamında "Büyük Aile Festivali" gerçekleştirildi. Etkinliğe, Çanakkale Valisi Ömer Toraman (sağda) da katıldı.