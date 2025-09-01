DOLAR
41,12 0,14%
EURO
48,24 -0,17%
ALTIN
4.598,89 -0,8%
BITCOIN
4.500.205,63 -0,31%

Çanakkale'de Türkiye Kültür Yolu Festivali: İkinci Günün Renkli Etkinlikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 10. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Çanakkale etabının ikinci gününde sema, FotoMaraton, gastroarkeoloji, çocuk etkinlikleri ve Resul Dindar konseri yer aldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 10:52
Çanakkale'de Türkiye Kültür Yolu Festivali: İkinci Günün Renkli Etkinlikleri

Çanakkale'de Türkiye Kültür Yolu Festivali devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali ikinci gününde her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle sürdü. Bu yıl 20 ilde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 10'uncusu olan festival, Çanakkalelilere kültür ve sanatla dolu bir gün sundu.

Renkli Etkinlikler ve Sema Mukabelesi

Şehrin dört bir yanında açılan sergiler ve etkinlikler vatandaşların ilgisini çekti. İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu, Gelibolu Mevlevihanesinin manevi atmosferinde gerçekleştirdiği sema mukabelesiyle izleyicileri ruhani bir yolculuğa çıkardı.

FotoMaraton ve Ödül Töreni

Festivalin en çarpıcı karelerini yakalayan katılımcılar, FotoMaraton ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri kapsamında ödüllendirildi. Ödül töreni Nedime Hanım Konağı Cihat Aşkın Sahnesi'nde düzenlendi. Etkinlik öncesinde fotoğrafçı Erhan Şermet de fotoğraf tutkunlarıyla deneyimlerini paylaştı.

Apollon Smintheion Kazısı Gezisi

Festival kapsamında düzenlenen Apollon Smintheion Kazısı Gezisi'nde uzman Tuğçe Kocael, ören yerinin arkeolojik geçmişine dair ayrıntıları katılımcılara aktardı.

Müzede Gastronomi Durağı: Gastroarkeoloji Deneyimi

Troya Müzesi'nde gerçekleşen Müzede Gastronomi Durağı, gastronomi ile arkeolojinin kesiştiği bir deneyim sundu. Akademisyen şef ve mutfak araştırmacısı Asuman Kerkez, Çanakkale deniz ürünleri uzmanı Ertuğrul Sürgit, Troya Müze Müdürü Sinem Düzgören ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi katılımlarıyla Troya'nın dokuz katmanlı zengin arkeolojik mirasının günümüz gastronomisine yansımalarını hem teorik hem deneyimsel olarak ele aldı. Katılımcılar, geçmişin tatlarını ve hikayelerini arkeolojik eserlerin ışığında keşfetme fırsatı buldu.

Sinema ve Cam Atölyesi

Sinema Yollarda projesinin sinema tırı ilçeleri gezmeye devam ederken, yeni durak Ayvacık oldu ve ilçe sakinleri açık hava sinemasıyla sanat dolu bir gün yaşadı. Ayrıca Nedime Hanım Konağı'ndaki cam şekillendirme atölyesinde katılımcılar cam sanatının inceliklerini öğrendi.

Çocuk Etkinlikleri: Çocuk Köyü ve Eğitim Atölyeleri

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan Çocuk Köyü, atölyeler, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla minik ziyaretçileri ağırladı. İkinci gün çocuklar; Özgür Aras Tüfek ile Masallara Yolculuk, Neşeli Dünyam çocuk tiyatrosu ve Robotik Kodlama etkinliği gibi programlarla hem eğlendi hem de eğitimsel deneyimler edindi. Tarih Koruyucuları etkinliğiyle ise kültürel mirasa sahip çıkma bilinci pekiştirildi. Ayrıca İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Külkedisi çocuk operası, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde miniklere müzik ve masalın iç içe geçtiği anlar yaşattı.

Genç Sanatçılar ve Kapanış Konseri

Genç yetenekler festival kapsamında 17 Burda AVM'ye yerleştirilen piyanolarda Sen de Çal projesiyle performans sergiledi; Sen de Söyle kabininde ise sahneye ilk adımlarını atan yeni sesler görüldü. Çanakkale Kordon, Çanakkale Saat Kulesi ve Yeni Kordon'da kurulan sokak sahnelerinde genç müzisyenler izleyicilerle buluştu. Festivalin ikinci günü, sanatçı Resul Dindar'ın konseriyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde her...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde her yaş grubuna hitap eden etkinlikler düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde her...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alexandria Troas'ta Odeon ve Çarşı Gün Yüzüne Çıkacak
2
32. Adana Altın Koza Film Festivali: Ulusal Uzun Metrajda 10 Film Yarışacak
3
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
4
Çanakkale'de Türkiye Kültür Yolu Festivali: İkinci Günün Renkli Etkinlikleri
5
Bursa Devlet Tiyatrosu Sezonu Seyirci Rekoruyla Kapattı
6
Emirhan Bıçakcı'nın 'Atatürk Portreleri' Sergisi İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde Açıldı
7
Adıyaman Kızılin Kanyonu'nda Ziyaretçi Yoğunluğu

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025