Çanakkale'de Türkiye Kültür Yolu Festivali: İkinci Günün Renkli Etkinlikleri

Çanakkale'de Türkiye Kültür Yolu Festivali devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali ikinci gününde her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle sürdü. Bu yıl 20 ilde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 10'uncusu olan festival, Çanakkalelilere kültür ve sanatla dolu bir gün sundu.

Renkli Etkinlikler ve Sema Mukabelesi

Şehrin dört bir yanında açılan sergiler ve etkinlikler vatandaşların ilgisini çekti. İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu, Gelibolu Mevlevihanesinin manevi atmosferinde gerçekleştirdiği sema mukabelesiyle izleyicileri ruhani bir yolculuğa çıkardı.

FotoMaraton ve Ödül Töreni

Festivalin en çarpıcı karelerini yakalayan katılımcılar, FotoMaraton ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri kapsamında ödüllendirildi. Ödül töreni Nedime Hanım Konağı Cihat Aşkın Sahnesi'nde düzenlendi. Etkinlik öncesinde fotoğrafçı Erhan Şermet de fotoğraf tutkunlarıyla deneyimlerini paylaştı.

Apollon Smintheion Kazısı Gezisi

Festival kapsamında düzenlenen Apollon Smintheion Kazısı Gezisi'nde uzman Tuğçe Kocael, ören yerinin arkeolojik geçmişine dair ayrıntıları katılımcılara aktardı.

Müzede Gastronomi Durağı: Gastroarkeoloji Deneyimi

Troya Müzesi'nde gerçekleşen Müzede Gastronomi Durağı, gastronomi ile arkeolojinin kesiştiği bir deneyim sundu. Akademisyen şef ve mutfak araştırmacısı Asuman Kerkez, Çanakkale deniz ürünleri uzmanı Ertuğrul Sürgit, Troya Müze Müdürü Sinem Düzgören ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi katılımlarıyla Troya'nın dokuz katmanlı zengin arkeolojik mirasının günümüz gastronomisine yansımalarını hem teorik hem deneyimsel olarak ele aldı. Katılımcılar, geçmişin tatlarını ve hikayelerini arkeolojik eserlerin ışığında keşfetme fırsatı buldu.

Sinema ve Cam Atölyesi

Sinema Yollarda projesinin sinema tırı ilçeleri gezmeye devam ederken, yeni durak Ayvacık oldu ve ilçe sakinleri açık hava sinemasıyla sanat dolu bir gün yaşadı. Ayrıca Nedime Hanım Konağı'ndaki cam şekillendirme atölyesinde katılımcılar cam sanatının inceliklerini öğrendi.

Çocuk Etkinlikleri: Çocuk Köyü ve Eğitim Atölyeleri

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan Çocuk Köyü, atölyeler, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla minik ziyaretçileri ağırladı. İkinci gün çocuklar; Özgür Aras Tüfek ile Masallara Yolculuk, Neşeli Dünyam çocuk tiyatrosu ve Robotik Kodlama etkinliği gibi programlarla hem eğlendi hem de eğitimsel deneyimler edindi. Tarih Koruyucuları etkinliğiyle ise kültürel mirasa sahip çıkma bilinci pekiştirildi. Ayrıca İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Külkedisi çocuk operası, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde miniklere müzik ve masalın iç içe geçtiği anlar yaşattı.

Genç Sanatçılar ve Kapanış Konseri

Genç yetenekler festival kapsamında 17 Burda AVM'ye yerleştirilen piyanolarda Sen de Çal projesiyle performans sergiledi; Sen de Söyle kabininde ise sahneye ilk adımlarını atan yeni sesler görüldü. Çanakkale Kordon, Çanakkale Saat Kulesi ve Yeni Kordon'da kurulan sokak sahnelerinde genç müzisyenler izleyicilerle buluştu. Festivalin ikinci günü, sanatçı Resul Dindar'ın konseriyle sona erdi.

