Çanakkale Kültür Yolu Festivali 5. Günde Coşkuyla Devam Ediyor

Çanakkale Kültür Yolu Festivali 5. günde etkinliklere ev sahipliği yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali beşinci gününde her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle sürdü. Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkı sağlamayı amaçlayan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 10'uncusu Çanakkale'de devam ediyor.

Müzik ve söyleşilerle dolu bir gün

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde sahne alan müzisyen Sezen Kiremit, 90'ların unutulmaz şarkılarına yer verdi. Aynı merkezde gerçekleşen Züleyha ile Sınırsız Sohbetler programında Züleyha Ortak'ın konuğu Klinik Psikolog ve Yazar Beyhan Budak oldu; Budak ve Ortak, insan psikolojisi, günlük yaşam ve ilişkilere dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Perdeler Açılıyor: Troya Müzesi laboratuvarı ziyarete açıldı

Perdeler Açılıyor etkinliği kapsamında Troya Müzesi Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı ziyaretçilere açıldı. Katılımcılar, antik kent kazılarından çıkan eserlerin restorasyon süreçlerini, parçalara ayrılmış bir çömleğin nasıl bütünleştirildiğini ve denizden çıkan bir amforanın tuzdan arındırılma uygulamalarını canlı olarak izledi. Ayrıca eserlerin muhafazası için ideal ısı, nem ve ışık düzeylerinin ayarlanması ile fotoğraflı ve yazılı belgeleme süreçlerine tanık oldu.

Uluslararası Derin Sualtı Fotoğraf Yarışması ve Sualtı Parkı

Dünyanın özgün dalış destinasyonlarından biri olan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Derin Sualtı Fotoğraf Yarışması üçüncü gününde ünlü fotoğrafçıları ağırlamaya devam etti.

Sinema yollarda ve belgesel atölyeleri

Sinema Yollarda etkinliği kapsamında gezen sinema tırı son durağı Yenice ilçesine ulaştı; ilçe sakinleri açık hava sinemasıyla nostalji dolu bir gün yaşadı. Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Stüdyosu'nda Doç. Dr. Hakan Aytekin, Savaş Güvezne ve Ozan Turgut eğitmenliğinde Belgesel Sinemacılar Birliği Anadolu Belgesel Atölyeleri düzenlendi ve katılımcılar belgesel sinemasının inceliklerini uygulamalı biçimde öğrendi.

Çocuk etkinlikleri: Çocuk Köyü neşesi sürüyor

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan Çocuk Köyü, atölyeler, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla minik ziyaretçileri ağırlamaya devam etti. Beşinci günde çocuklar, Aşuk ile Maşuk ve Mehmet Tahir İkiler ile Meddah Amca gibi geleneksel sahne sanatlarıyla tanıştı.

Uluslararası Keçe Çalıştayı ve panel

Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen Uluslararası Keçe Çalıştayı ve Panelinde Kazakistan, Moğolistan, Özbekistan, İran ve Azerbaycan'dan uzman temsilciler, geleneğin korunması, yaşatılması ve aktarımı teması etrafında bir araya geldi.

Gün, Ersay Üner konseriyle sona erdi

Festivalin beşinci gün etkinlikleri, sanatçı Ersay Üner'in Anadolu Hamidiye Tabyası'ndaki konseriyle tamamlandı.

Genç yetenekleri keşfetme fırsatı: Sen de Çal ve Sen de Söyle

Esas 17 Burda AVM'de kurulan piyanolarla gençler Sen de Çal projesinde yeteneklerini sergiledi. Sen de Söyle kabininde ise şarkılarını seslendiren genç müzik tutkunları arasından seçilecek iki finalist, cumartesi günü Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek büyük finale katılmaya hak kazanacak.

Sokak sahnelerinde genç müzisyenler

Çanakkale Kordon, Çanakkale Saat Kulesi ve Yeni Kordon'da kurulan Sokak Sahne programında genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

