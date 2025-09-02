Çanakkale Kültür Yolu Festivali: Gallipoli Wreck Fest 2025 ve Uluslararası Sualtı Yarışması

DOLAR
Çanakkale Kültür Yolu Festivali üçüncü gününde sergiler, konserler ve 9 ülkeden 18 fotoğrafçının katıldığı "Gallipoli Wreck Fest 2025" sualtı yarışmasıyla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:41
Çanakkale Kültür Yolu Festivali üçüncü gününde yoğun ilgiyle sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivalinin üçüncü gününde her yaş grubuna yönelik etkinlikler ve sergiler şehri şenlendirdi. Bu yıl 20 ilde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 10'uncusu olan etkinlikler, Çanakkaleliler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Sergiler ve özel seçkiler

Festival, Filistin mücadelesine saygı niteliğinde bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Samed Karagöz'ün üstlendiği "Hâlâ Yaşıyorum" sergisi, Manfred Osman Korfman Kütüphanesi'nde 16 Filistinli sanatçının eserleriyle tarih, direniş ve umudu aktarırken, sanatçıların kişisel deneyimlerini de yansıtıyor.

Troya Müzesi zemin kat sirkülasyon alanında açılan "Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi", Osmanlı Oyuncakları Atölyesi tarafından özel üretilen 41 oyuncaktan oluşuyor. Sergide geleneksel oyuncakların hikâyeleri anlatılıyor ve ziyaretçiler için dev oyuncaklarla hatıra fotoğrafı çekme imkânı sunuluyor.

Anadolu Hamidiye Tabyası Hangarda, İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği tarafından projelendirilen "Medeniyetlerin Mirası" sergisi yer alıyor. Nevşehir, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul ve Mardin'in binlerce yıllık medeniyet mirası, diasec eserler ve yapay zeka destekli videolarla ziyaretçilere aktarılıyor.

Çanakkale Kent Müzesindeki "Zamanın Katmanları" sergisinde, sanatçı Kenan Işık'ın gravür estetiğiyle şekillendirdiği işler İstanbul'un çok katmanlı belleğini duygusal ve tarihsel bir açıdan ele alıyor.

Festival programında ayrıca "Allahaısmarladık: Çanakkale Savaşı'nda Bir Şehidin Günlüğü" sergisi Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde, Teğmen İbrahim Naci'nin Çanakkale Cephesi günlüklerinden seçme alıntılarla ziyaretçilerini bekliyor.

Konserler, sempozyum ve atölyeler

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin "Anadolu’dan Hikâyeler" konseri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde tarihle kültürü buluşturan bir sanat deneyimi sundu.

Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann anısına düzenlenen "Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann IV. Troas Sempozyumu", Troya Müzesi Safvet Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Sempozyumda Prof. Dr. Rüstem Aslan, Nurettin Arslan, Turan Takaoğlu, Göksel Sazcı, Burçin Erdoğu, Vedat Keleş, Davut Kaplan, İsmail Özer ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Yaman gibi değerli bilim insanlarının sunuları yer aldı.

Eski Liman Müdürlüğü'nde düzenlenen "Kadının Düş Hali Cam Atölyesi" katılımcılara el becerilerini geliştirme ve kadın teması etrafında özgün eserler üretme imkânı sundu.

"Sinema Yollarda" etkinliği kapsamında gezen sinema tırı yeni durağı Bayramiç'i ağırladı ve ilçe sakinleri açık hava sineması ile sanat dolu bir gün yaşadı.

Çocuklar ve gençler festivalin odağında

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan "Çocuk Köyü", atölyeler, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla minikleri buluşturmaya devam etti. Çocuklar "Kavuklu ile Pişekar Orta Oyunu" ile geleneksel sahne sanatlarıyla tanıştı; "Bubble Gösterisi" ile eğlendi. Eğitimci yazar Ayşegül Dede ise "Gelincik Neden Kırmızı?" etkinliğiyle Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde çocuklarla buluştu.

Genç sanatçılar da sahnedeydi: 17 Burda AVM'ye yerleştirilen piyanolarda "Sen de Çal" projesiyle gençler performans sergiledi; "Sen de Söyle" kabininde yeni sesler keşfedildi. Çanakkale Kordon, Çanakkale Saat Kulesi ve Yeni Kordonda kurulan "Sokak Sahne" platformunda genç müzisyenler izleyicilerle buluştu. Festivalin üçüncü günü, Tuğçe Kandemir'in Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi konseriyle sona erdi.

Uluslararası Derin Sualtı Fotoğraf Yarışması: "Gallipoli Wreck Fest 2025"

Festival kapsamında, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Derin Sualtı Fotoğraf Yarışması" başladı. "Gallipoli Wreck Fest 2025" temalı yarışma 5 Eylül'e kadar devam edecek.

Yarışma, Çanakkale Savaşları'nda denizde yaşanan mücadelenin çetin anlarını yansıtırken bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Katılımcılar Midilli (72 metre), Carthage (85 Metre), HMS Triumph (74 metre) ve Mayın Tarama Gemisi (58 metre) gibi batıklara dalışlar gerçekleştiriyor.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve DPV üreticisi SUEX tarafından desteklenen yarışmaya 9 ayrı ülkeden 18 sualtı fotoğrafçısı katılıyor. Dünyaca ünlü sualtı fotoğrafçıları Alex Dawson, Pete Mesley, Ateş Evirgen gibi isimlerden oluşan jüri; çekilen fotoğrafları değerlendirerek Çanakkale'nin sualtındaki tarih, kültür ve coğrafi zenginliğini öne çıkaracak.

Yarışma boyunca üretilen görseller estetik değer taşımanın ötesinde, Çanakkale Muharebeleri'nin deniz cephesine dair önemli belgeleri ve anlatıları gün yüzüne çıkaracak. Seçilen eserler, uluslararası bir sergi ve dijital arşiv aracılığıyla dünya kamuoyuyla paylaşılacak.

