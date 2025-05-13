Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Üsküp'te Açıldı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Üsküp'te Ziyarete Açıldı

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin sergilendiği, dijital gösterimlerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ziyaretçilere kapılarını açtı. Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) kampüsünde düzenlenen müze, savaş dönemine ait materyal ve objeleri incelemek isteyenler için zengin bir deneyim sunuyor.

Resmi Açılış Töreni

Mobil müzenin açılışı dolayısıyla gerçekleştirilen törende Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, organizasyonun hayata geçirilmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti. Ulusoy, konuşmasında; "Çanakkale ruhunun, bu şehrin ziyaret edilmesiyle anlaşılabileceğine" vurgu yaparak, "Çanakkale demek, anaların genç evlatlarını kına sürerek cepheye göndermesi demek," ifadelerini kullandı. Ayrıca, birçok lisenin mezun verememesi ve birliğimizin sancağını kaybetmemesi için yapılan fedakarlıkların önemine dikkat çekti.

IBU Rektörü ve Destekçilerden Teşekkür

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise, etkinliğin düzenlenmesinde katkı sunanlara teşekkür ederek, mobil müzenin daha önce Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen, Merkez Jupa ve Ohri şehirlerinde de sergilendiğini hatırlattı.

Balkan Turu ve Gelecek Kuşaklara Aktarım

Mobil müze, ayrıca Balkan ülkelerinde de ziyaretçilerle buluşmayı sürdürüyor; Kosova, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek gibi bölgelerde de sergilendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje çerçevesinde oluşturulan bu mobil müze, Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanmış olup, döneme ait fotoğraflar, savaş objeleri ve tarihi eserlerin yer aldığı dijital gösterimler sunmaktadır.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin sergilendiği, dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ziyaretçilerle buluştu.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin sergilendiği, dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ziyaretçilerle buluştu.