Çanakkale Savaşları'nın 110. Yılına Profesyonel Rehberler Hazırlanıyor

Çanakkale'deki Rehberler Güçleniyor

Çanakkale'deki profesyonel turist rehberleri, 110. yıl dönümü anma etkinlikleri öncesinde Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen saha eğitimleriyle bilgi ve deneyimlerini pekiştiriyor.

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO), Çanakkale Savaşları'nın 110'uncu yılı anma etkinlikleri kapsamında, rehberlerin bilgi ve yetkinliklerini artırmak amacıyla "Yabancı Ziyaretçilere Yönelik 3. Etap İngilizce Anzak Saha Eğitim Gezisi" düzenliyor.

Rehberlere Saha Eğitimleri Veriliyor

Eğitmen Abdurrahim Boz yönetiminde gerçekleştirilen bu eğitimlerde, rehberlere daha etkili rehberlik yapabilmeleri için çeşitli bilgiler sunuluyor.

Rehberler, Çanakkale Boğazı'nın en dar noktası olan Kilitbahir'e feribot ile geçiş yaptıktan sonra, Eceabat'taki Kilye Koyu'nda Çanakkale cephesinin lojistiği hakkında bilgi aldılar. Ayrıca, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de ziyaret edildi.

Önemli Cephe Hatları Ziyaret Ediliyor

Bu saha eğitimlerinde rehberler, Anzakların çıkarma yaptığı sahil şeridi ile birlikte Türk şehitlikleri ve yabancı anıt mezarlarını da ziyaret ettiler. Kanlısırt, Kırmızısırt, Bombasırtı, Kılıçbayırı, Düz Tepe, 261 Rakımlı Tepe, Conkbayırı ve Kocaçimen Tepe gibi cephe hatları tek tek incelendi.

Bunun sonucunda, rehberler, Çanakkale Savaşları'nın 110. yıl dönümü etkinlikleri için gruplara 6 saat süren rehberlik hizmeti sunma yetkinliğine erişmiş olacaklar.

Daha Donanımlı Hizmet İçin Çalışılıyor

Meslek içi eğitim gezileri hakkında konuşan Boz, "Bu eğitimlerin amacı, bölgeye hakimiyet kazanarak, ziyaretçilerin Gelibolu Yarımadası hakkında daha detaylı bilgi almasını sağlamak" şeklinde belirtti.

Ayrıca, eğitimde gösterilen özeni vurgulayan Boz, bölgedeki savaş alanlarının korunmasına yönelik çabalara da dikkat çekti.

Rehberlerin Görüşleri

Türkçe-Japonca turist rehberi Ümmühan Günaydın, eğitimlere katılmaktan memnuniyet duyduğunu ve sürekli yeni bilgilerle kendilerini güncellediklerini söyledi. İngilizce rehber Hakan Benek ise, öğrenme sürecinin kendisi için önemli olduğunu ve Fransızca’yı da ekleyerek daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Çanakkale'deki rehberlik deneyiminin, tarih bilgisi ve emeğiyle birleşerek, ziyaretçilerin beklentilerine uygun bir hizmet sunmalarını sağladığını vurgulayan her iki rehber, bu eğitimlerin gelecekte daha da önem kazanacağını ifade ettiler.

Çanakkale'deki profesyonel turist rehberleri, yabancı turistlere daha donanımlı rehberlik hizmeti sunmak amacıyla Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen saha eğitimlerinde bilgi ve deneyimlerini pekiştiriyor. Rehberler, Eceabat'taki Kilye Koyu'nda Çanakkale cephesinin lojistiğine ilişkin bilgi aldı.

Çanakkale'deki profesyonel turist rehberleri, yabancı turistlere daha donanımlı rehberlik hizmeti sunmak amacıyla Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen saha eğitimlerinde bilgi ve deneyimlerini pekiştiriyor. Rehberler, Eceabat'taki Kilye Koyu'nda Çanakkale cephesinin lojistiğine ilişkin bilgi aldı.