Canik Belediyesi'nden Tasarruflu Aydınlatma ile Güvenli Sokaklar

Canik'te Aydınlatma Çalışmaları Devam Ediyor

Canik Belediyesi, ilçedeki sokak ve park alanlarına tasarruf özellikli aydınlatma sistemleri kurmaya devam ediyor. Çalışmaların enerji verimliliği ve güvenliği artırmayı hedeflediği belirtildi.

Aydınlatma çalışmalarıyla ilçenin sokaklarını aydınlık ve güvenli bir hale getirdiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, aynı zamanda estetik bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.

Güvenli ve estetik sokaklar

Canik’te aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmalarıyla sokakları aydınlık ve estetik görünüme kavuşturmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik’imizde aydınlatma çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. Enerji verimini ön planda tutarak gerçekleştirdiğimiz aydınlatma çalışmalarımızla sokaklarımızı aydınlık ve güvenli bir hale getiriyoruz. Aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmalarıyla sokaklarımızı estetik bir görünüme kavuşturuyoruz. Tasarruf özellikli aydınlatma sistemlerimizle sokaklarımızı güvenli hale getiriyor, enerji tüketiminde tasarruf sağlıyoruz. İlçemiz için gayretle çalışıyor, çehreye değer katan eserleri hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

