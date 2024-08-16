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Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali Coşkuyla Başladı

Çankırı'da düzenlenen 3. Uluslararası Tuz Festivali meşalesi yakıldı. Festival yöresel ürünler ve etkinliklerle dolu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 20:52
Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali Coşkuyla Başladı

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali'ne Hazırlık

Çankırı Belediyesi'nin öncülüğünde, 16-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 3. Uluslararası Tuz Festivali etkinlikleri büyük bir coşku ile başladı. Festivale renk katmak amacıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, Çankırı Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi.

Meşale Yakıldı, Kutlamalar Başladı

Festivalin açılış töreninde, Anıt Alanı'nda festival meşalesi yakılarak kutlamalar başlatıldı. Kortej yürüyüşü, tarihi kent merkezinden başlayarak fuar yolu mevkisinde sona erdi. Yürüyüşe Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği ve çeşitli maskotlar eşlik etti.

Yöresel Ürünler ve Sanayi Fuarı

Fuarda ayrıca yöresel ürünler pazarı açıldı ve katılımcılar stantları gezdi. Yöresel lezzetlerin sunulduğu bu pazar, festivalin en ilgi çekici bölümlerinden birini oluşturdu. Bunun ardından Çarşamba Pazarı alanında sanayi fuarının açılışı yapılarak bölgedeki işletmeler ziyaret edildi.

Etkinliğe Yoğun Katılım

Festivale, Vali Mustafa Fırat Taşolar, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve çok sayıda protokol üyesi ile vatandaş katıldı. Etkinlikler, Çankırı'nın kültürel zenginliğini kutlamak amacıyla tasarlandı.

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