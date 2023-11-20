Çaydanlıklarınız eskisi gibi parlak değilse bunu deneyin! 30 saniyede yenisinden daha ışıl ışıl olacak

“Çaydanlığım karardı, nasıl cilalayabilirim?” en sık sorulan sorulardan biridir. En büyük temizlik sorunlarından biri olan çaydanlığınızın kararmasını önleyebilirsiniz. Çaydanlığınızı sadece bir dakikada ayna gibi ışıldatacak bu pratik yöntem ile yeni gibi görünen güzel bir çaydanlığa sahip olabilirsiniz.



Özellikle çaydanlığınızı sık sık ocakta unutuyorsanız, yanmasından veya kararmasından sıkılmış olabilirsiniz. İnatçı siyah noktalardan ve kireçlenmelerden kurtulmak imkansız gibi görünebilir fakat endişelenmeyin. Doğal yöntemler kullanılarak çaydanlığınız yeni bir parlaklığa kavuşacak. Çaydanlık nasıl temizlenir? Siyah çaydanlık nasıl parlatılır? İşte çaydanlığınızı temizlemenin ve cilalamanın, herkesi kıskandıracak ve temizliğinize hayran kalacak pratik bir yolu...

Çaydanlık nasıl parlatılır?





Mutfağı temizlerken genellikle çaydanlıktaki kararmalarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Yanmış veya kararmış bir çaydanlığın temizlenmesi zahmetli olabilir. Çayın uzun süre çaydanlıkta bırakılması durumunda kullanılan temizlik maddesi koyu lekelere ve lekelere neden olabilir. Siyah lekelerin nedenlerinden biri de çaydanlığınızı ateşte unutmanız, suyun sızmasına ve yanmasına neden olmasıdır.

Karartma çaydanlığın yapısını bozarak istenmeyen görüntü ve kokular oluşmasına neden olur. Bu durum demlenen çayın tadını etkilemekle kalmayıp sağlığa da oldukça zararlıdır. Böyle bir durumda limon tuzu, sirke ve karbonatın yanı sıra, yumurta ve patates kabuğu gibi malzemeleri kullanarak çaydanlığınızı evde ışıltılı hale getirmenin doğal ve pratik yolları var.

"Çaydanlığı parlatmanın pratik yolu"

Çelik çaydanlıkları parlatmak için: Elma kabuğu!

Merak ediyor olabilirsiniz: Elma kabuğunun temizlikle, özellikle çaydanlıklarla ne alakası var? Ancak elma kabuğunun güç durumunu şuan için anlamamış olabilirsiniz.





Çaydanlığınızı temizlemek için elma kabuğunu kullanmak etkili bir yöntemdir. Bunu yapmak için elma kabuğunu bir demliğe koyun ve su ekleyin. Sonrasında elde edilen karışımı pişirin. Kaynadıktan sonra çaydanlıktaki suyun çoğunu dökün. Daha sonra çaydanlığı bulaşık süngeri ile fırçalayarak cilalayın.

Yanmış çaydanlıklar için: Limon kabuğu!

Kararmış ve parlaklığını yitirmiş bir çaydanlığı limon kabuğu ile tamir edebilirsiniz.

Limon kabuğu, çaydanlığınızı cilalamanın ve temizlemenin hızlı ve kolay bir yoludur. Limon kabuğu aynı zamanda çaydanlığınızdaki hoş olmayan kokuları da giderir. Bu işlemi yapmak için öncelikle limon kabuğunu küçük parçalar halinde kesin. Daha sonra çaydanlığın içini ve dış yüzeylerini bir parça limon kabuğu rendesi ile iyice ovalayın. Çaydanlığı fırçaladıktan sonra yıkayın.





"Kaya tuzu ve sirke çaydanlığınızın ilk günkü gibi görünmesini sağlayacaktır"

Evde çaydanlığınızı parlatmanın bir diğer kolay ve doğal yolu da kaya tuzu ve sirke karışımı kullanmaktır. Öncelikle çaydanlığa kaya tuzu ve sirkeyi ekleyip karıştırın. Daha sonra iyice kaynatın. Daha sonra çaydanlığı bir süngerle silerek temizleyin. Bu işlem sonrasında çaydanlığınızın lekelerden arındığını ve yeniden parladığını fark edeceksiniz. Çaydanlıkların dezenfekte edilmesinde kaya tuzu ile sirke karışımı da oldukça etkilidir.

Limon tuzu temizliğin eskimeyen bir adresi!

Eğer evinizde sirke kalmadıysa ya da sirke kullanmak istemiyorsanız onun yerine limon tuzunu deneyin.





Limon tuzu da çaydanlıklardaki lekeleri çıkarmanın oldukça etkili bir yoludur. Bunun için demliğe 2-3 yemek kaşığı kadar limon tuzu ekleyip 10-15 dakika kaynatın. Daha sonra çaydanlığı iyice fırçalayıp yıkayın. Sonrasında eskisinda daha çok parlayan çaydanlığınızı keyifle kullanabilirsiniz.

Geçmişten günümüze mucizeler: Sirkenin muhteşem gücü ile çaydanlığınız ilk günkü kadar güzel olacak..

Salatalardan evlerin temizliğine kadar her şeyde kullandığınız sirke, çaydanlığı parlatmanın da oldukça etkili bir yoludur. Çaydanlığınızı sirke ile temizlemek kolaydır.





Sirkeyi bir çaydanlıkta yaklaşık 15 dakika kaynatın. Daha sonrasında çaydanlığı iyice yıkayın. Bu işlem sonrasında çaydanlığınızın temiz ve parlak olduğunu göreceksiniz.