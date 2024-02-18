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Cebinde İstanbulkart taşıyanlar eyvah diyecek! Her seferinde cebinizden bu tutar çekilecek

İstanbulkart kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir değişiklik duyuruldu. Bankalar tarafından alınan komisyon ücretlerinde değişikliğe gidilerek, 15 Mart 2024 tarihinden itibaren yeni ücretler uygulanacak. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 18.02.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 13:18
Cebinde İstanbulkart taşıyanlar eyvah diyecek! Her seferinde cebinizden bu tutar çekilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart'a TL veya abonman yüklemesi yapılırken bankalar arası işlem masraflarına ilişkin komisyon ücreti kesilmeye devam edecek ancak yeni ücretlendirme ile ilgili detaylar şu şekilde belirlendi:

KOMİSYON TUTARLARI BELİRLENDİ

istanbulkart

0-99 TL arasında yüklemelerde 1 TL komisyon ücreti alınacak.

100-149 TL arasında yüklemelerde 2,50 TL komisyon ücreti uygulanacak.

150-349 TL arasında yüklemelerde 3 TL komisyon ücreti tahsil edilecek.

350-549 TL arasında yüklemelerde 5 TL komisyon ücreti alınacak.

550 TL ve üzeri yüklemelerde ise 6,50 TL komisyon ücreti uygulanacak.

Bu değişikliklerle birlikte İstanbulkart kullanıcıları, yüklemelerinde belirlenen komisyon ücretlerine dikkat etmeleri gerekecek. Yeni komisyon fiyatları, 15 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve kullanıcıların yüklemelerini bu fiyatlara göre gerçekleştirmeleri bekleniyor.

İstanbulkart kullanıcılarına gönderilen mail ve duyuru ile yeni ücretlendirme hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu değişikliklerin, İstanbulkart kullanıcılarına daha şeffaf ve güncel hizmet sunmayı amaçladığı belirtiliyor.

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