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CerModern 15. Yılını Sürdürülebilirlik Vizyonu ile Kutladı

CerModern, 15'inci yılını sürdürülebilirlik hedefiyle bir dizi etkinlik ve sergiyle kutladı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 21:42
CerModern 15. Yılını Sürdürülebilirlik Vizyonu ile Kutladı

CerModern, 15. Yılını Sürdürülebilirlik Vizyonu ile Kutladı

Türkiye'nin önde gelen kültür ve sanat merkezi CerModern, 15'inci yılını sürdürülebilirlik vizyonu ile anlamlandırarak kutladı. 15 yıl önce bir tren bakım atölyesi olarak hizmet veren bu mekan, bugün kültürel ve sanatsal etkinliklerin merkezi haline geldi.

Bu özel yıl dönümü, çağdaş sanatçı Sevincy’nin "Geri Dönüşümüz Muhteşem Olacak" başlıklı sergisi ile müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. CerModern, Türkiye'nin ilk "Yeşil ve Sürdürülebilir Müzesi" olma hedefi doğrultusunda, Ekonorm ile işbirliği içinde bir sürdürülebilirlik raporu hazırladı.

Sürdürülebilirlik ve Kültürel Miras

CerModern'in yeni vizyonu, kültürel mirası korurken çevresel duyarlılığı artırmak ve toplumsal faydayı önceliklendirmek üzerine şekilleniyor. Sanatın evrensel dili ile bu değerleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Etkinlik öncesinde konuşan CerModern Kültür ve Sanat Programları Direktörü Zihni Tümer, CerModern’in sadece bir sanat kurumu olmadığını, aynı zamanda Ankara’nın kültürel vitrini olduğunu ifade etti. Kurumun tavrı, kimliği ve yaklaşımıyla örnek olmayı hedeflediklerini belirtti.

Tümer, önümüzdeki süreçte çevre ve iklim sorumluluğunu merkeze alan çalışmalara odaklanacaklarının altını çizdi.

Serginin Teması ve İçeriği

Sevincy’nin "Geri Dönüşümüz Muhteşem Olacak" sergisi, 15 Hazirana kadar CerModern’de sanatseverlerle buluşacak. Sergi, plastik ve dijital atıklardan oluşturduğu eserlerle insan-doğa ilişkisini, tüketim alışkanlıklarını ve veri çağının yarattığı kirliliği ele alıyor.

Türkiye'nin önde gelen kültür ve sanat merkezi CerModern'in, 15'inci yılı sürdürülebilirlik...

Türkiye'nin önde gelen kültür ve sanat merkezi CerModern'in, 15'inci yılı sürdürülebilirlik vizyonuyla kutlandı. CerModern, 15'inci yılını çağdaş sanatçı Sevincy'nin "Geri Dönüşümüz Muhteşem Olacak" başlıklı sergisinin yanı sıra müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklerle kutladı.

Türkiye'nin önde gelen kültür ve sanat merkezi CerModern'in, 15'inci yılı sürdürülebilirlik...

Türkiye'nin önde gelen kültür ve sanat merkezi CerModern'in, 15'inci yılı sürdürülebilirlik vizyonuyla kutlandı. CerModern, 15'inci yılını çağdaş sanatçı Sevincy'nin "Geri Dönüşümüz Muhteşem Olacak" başlıklı sergisinin yanı sıra müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklerle kutladı.

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