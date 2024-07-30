Çeyiz seti indirime girdi! 3.990 TL'ye 4'lü set geliyor: BİM 2 Ağustos aktüel ürünler

BİM marketler zinciri 2 Ağustos 2024 tarihli kataloğunda çok sayıda ürün yelpazesi sunarak müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Philips buhar jeneratörü, belki de üstün özellikleri ve aynı zamanda uygun fiyatıyla dikkat çeken ürünlerden biri. 5,2 bar buhar basıncı özelliğine sahip, kireç temizleme sistemi ve aynı zamanda hızlı ısıtma fonksiyonu sayesinde ev işlerini kolaylaştırır. Ayrıca Arzum Shake`N Take Joy Sport Şarjlı Blender, Arnica Tesla Plus Torbasız Elektrikli Süpürge ve Fakir 4'lü Çeyiz Seti gibi çeşitli ev aletlerinin de uygun fiyatlarla satışa sunulduğu görülüyor.

Ağustos 2024 BİM Kataloğu















