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Ciğer pişirirken bu tekniği not edin! Lokum gibi pişmesini sağlıyor

Pişirdiğiniz ciğerin kuru olmadan, usta kasapların sırrını yansıtan o eşsiz lezzeti yakalamak için evde uygulayabileceğiniz bir tüyo; işte bu, ciğerinizi her defasında daha da lezzetli kılacak.

Yayın Tarihi: 20.04.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 18:45
Ciğer pişirirken bu tekniği not edin! Lokum gibi pişmesini sağlıyor

Sakatat tutkunları için mükemmel bir lezzet sırrıyla geldik: Ciğer sote. Bu tarif, sakatatların kralı olarak bilinen ciğeri, sofranızı şenlendirecek bir yemeğe dönüştürüyor. Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ciğer sote, yanında nefis bir pilav ve taze salata ile birleştiğinde damakları şenlendiriyor. İşte, adım adım ciğer sote yapımı ve gerekli malzemeler…

CİĞER SOTE

Sakatatların en gözde lezzeti olan ciğer sote, et yemekleri içinde ayrıcalıklı bir konuma sahip. Bu tarifimizle, ciğer sotenizi lokum kıvamında ve ağızda dağılan bir yapıda hazırlayabilirsiniz. 

Her yemeğin yanına yakışan bu enfes ciğer sote, özellikle pirinç pilavı ve çoban salata ile sunulduğunda lezzet şölenine dönüşüyor. 

İşte, ciğer sotenin malzemeleri ve kolay adımlarla hazırlanışı…

CİĞER SOTE TARİFİ

CİĞER SOTE NASIL YAPILIR?

İşte, ciğer sotenin malzemeleri ve kolay adımlarla hazırlanışı…

Ciğer Sote Malzemeleri

• 500 gr dana ciğeri

• 1 adet kuru soğan

• 3 diş sarımsak

• 3 adet yeşil biber

• 2 adet domates

• Yarım kaşık domates salçası

• 1 kaşık tereyağı

• 3 kaşık zeytinyağı

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı toz karabiber

• 1 tatlı kaşığı kekik

• 1 tatlı kaşığı kimyon

• 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Ciğer Sote Yapılışı

• Geniş ve derin bir tavaya zeytinyağı ve tereyağını ekleyin.

• İnce doğranmış kuru soğan ve sarımsakları tavaya alıp, hafifçe kavurun.

• Ciğerleri küp şeklinde doğrayın, yıkayıp süzün ve soğanların üzerine ilave edin.

• Hafifçe karıştırın ve tavanın kapağını kapatıp, kısık ateşte 15 dakika pişirin.

• İnce doğranmış biber ve domatesleri ekleyin.

• Salçayı az su ile açıp tavaya ekleyin.

• Baharatları serpiştirin ve tüm malzemeyi karıştırın.

• 20 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

Bu özel tarif ile sofralarınızı şenlendirin ve afiyetle tadını çıkarın!

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