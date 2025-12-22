DOLAR
Çıldır Gölü'nde Buz Kütleleri Sahile Vurdu

Yüzeyi kısmen donan Çıldır Gölü, rüzgar ve hava yumuşamasıyla çözülünce sahile vuran buz kütleleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:20
Rüzgarın çözülmeyi hızlandırdığı gölde kartpostallık görüntüler

Yüzeyi kısmen donan Çıldır Gölü, kentte etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle, havaların yumuşaması ve rüzgârın etkisiyle çözülmeye başladı. Göl yüzeyinde kırılan buz tabakalarının hareket etmesiyle ortaya çıkan manzara, adeta kutup bölgelerindeki buzulları andırdı.

Rüzgârın şiddetiyle parçalanan buz kütleleri gölün farklı noktalarında üst üste yığılırken, oluşan doğal şekiller görenleri hayran bıraktı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde güneş ışığının buzlar üzerinde oluşturduğu yansımalar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Balıkçı Atalay’ın yerinde ortaya çıkan görüntü sonrası konuşan Canılgın Uzunkaya, 'Nadir görülen bu doğa olayı sonrası şu an buz şov var Çıldır Gölü’nde. Kısmen donan göl yüzeyi rüzgarın etkisiyle çözülmeye başladı. Dalgaların da etkisiyle buz kütleleri sahile vurdu' dedi.

Bölgede soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği beklenirken, gölde oluşan buz kütlelerinin hava şartlarına bağlı olarak zaman zaman yeniden donabileceği ifade edildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

