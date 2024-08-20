Çılgın maaş: THY'den çeşitli iş kollarında çalışacak en az lise mezunu 1900 personel alım ilanı az önce geldi!

Türk Hava Yolları (THY) personel alımları 2024 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Ağustos ayı itibariyle yayımlanan yeni ilanlar, farklı pozisyonlarda çalışmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. THY, bugüne kadar binlerce personel ve kabin memurunu bünyesine kattı ve yılsonuna kadar daha fazla alım yapmayı planlıyor. Bu kapsamda, 2024 yılı sonuna kadar 1900 yeni personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, THY personel alımına kimler başvuru yapabilecek? Başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde.

1900 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

THY, 2024 yılı bitmeden 1900 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alımların 1000'i kabin memuru, 900'ü ise pilot pozisyonları için yapılacak. THY bünyesinde çalışmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken bazı önemli başvuru şartları bulunuyor. Adayların, başvuru şartlarını karşılamaları durumunda, ilan edilen pozisyonlara başvuruda bulunmaları mümkün.

THY KABİN MEMURU ALIMI ŞARTLARI

Kabin memuru pozisyonu, THY bünyesinde en çok talep gören pozisyonlardan biridir. 2024 yılı için kabin memuru alımında bazı özel şartlar aranıyor. Adayların en az lise mezunu olmaları, 30 yaşını aşmamış olmaları ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor. Ayrıca, fiziki görünüm şartlarına da dikkat ediliyor; adayların boyları 160 cm'den kısa ve 180 cm'den uzun olmamalı. THY sağlık şartlarını sağlamak da diğer önemli kriterlerden biridir.

PİLOT ALIMI ŞARTLARI

THY, pilot alımı için de belirli şartlar aramaktadır. Adayların başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat uçuş tecrübesine sahip olmaları, geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca, adayların T.C. vatandaşı olmaları veya mavi kart sahibi olmaları, en az lise mezunu olmaları ve uçuş disipliniyle ilgili herhangi bir yazılı ceza almamış olmaları şartı aranıyor.

2024 YILINDA YENİ İLANLAR YAYIMLANACAK MI?

Adayların merakla beklediği konulardan biri de yeni ilanların ne zaman yayımlanacağıdır. THY, 2024 yılı içerisinde özellikle kabin memuru alımı ilanını yayımlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Ekim ayı sonuna kadar yeni ilanların yayımlanması bekleniyor. Adaylar, THY'nin resmi kariyer sitesi üzerinden bu ilanları takip edebilirler.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

THY personel alımına başvurmak isteyen adaylar, başvurularını yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler. İlgili ilanlara ve başvuru detaylarına "BURADAKİ" adres üzerinden ulaşabilirler. Başvurular, adayların güncel CV'leri ile yapılacak olup, diğer tüm işlemler bu platform üzerinden takip edilecektir.

THY GÜNCEL PERSONEL ALIMI İLANLARI

THY, farklı alanlarda personel alımları için çeşitli ilanlar yayımlamaya devam ediyor. İşte bazı güncel ilanlar:

Take-Off Cadet (Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı) : Bu pozisyon için T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak, en az lisans derecesine sahip olmak gibi şartlar aranıyor.

: Bu pozisyon için T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak, en az lisans derecesine sahip olmak gibi şartlar aranıyor. Kaptan Pilot Geniş Gövde : Adayların ATPL(A) sahibi olmaları ve belirli uçak tiplerinde uçuş tecrübesine sahip olmaları gerekiyor.

: Adayların ATPL(A) sahibi olmaları ve belirli uçak tiplerinde uçuş tecrübesine sahip olmaları gerekiyor. Simülatör Uçuş Öğretmeni: EASA SFI/SFE/TRI/TRE sertifikalarından birine sahip olmak ve 100 saat Simülatör Eğitmenliği yapmış olmak gibi şartlar aranıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

THY'nin personel alımları için aradığı genel başvuru şartları ise şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak.

Herhangi bir adli sicil kaydı ve arşivi bulunmamak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak.

İlgili pozisyonlar için belirlenen eğitim ve tecrübe şartlarını karşılamak.

Türk Hava Yolları, 2024 yılı içerisinde gerçekleştireceği personel alımları ile birçok kişiye iş imkânı sunmaya devam ediyor. THY'nin resmi kariyer sayfasından güncel ilanları takip edebilir ve başvuru sürecini başlatabilirsiniz. Başvuruların elektronik ortamda yapılması gerektiğini unutmamalısınız.