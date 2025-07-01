Cıngırt Kalesi Arkeolojik Kazıları Yeniden Başlıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yer alan Cıngırt Kalesi'nde arkeolojik kazılara yeniden başlanacağı duyuruldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kentin kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yeni bir arkeolojik çalışma sürecinin başlatılacağı ifade edildi.

Yapraklı Mahallesi sınırlarındaki Cıngırt Kalesi'nde kazılara kısa bir süre içerisinde başlanacağı belirtilirken, bu kazıların Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Fatma Erol'un bilimsel danışmanlığında yürütüleceği vurgulandı.

Açıklamada, Cıngırt Kalesi'nde 2012 yılında gerçekleştirilen kurtarma kazılarının ardından, ikinci kazı döneminin başlayacağı bilgisi paylaşıldı. Daha önceki çalışmalarda kayalara oyulmuş tünel benzeri yapılar, basamaklar, nişler, taş döşemeler, bir adet dehliz ve lahit mezar tipi taş oymaları tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca, alanda bulunan çatı kiremidi ve seramik parçalarının Orta Çağ dönemine ait olduğu düşünülüyor.

Cıngırt Kalesi’ndeki yapılar, MÖ 301-63 yılları arasında Karadeniz hinterlandında yaygın olarak kullanılan savunma ve yerleşim sistemlerine ışık tutmakta. Bu bağlamda, kalenin, Pontus Kralı VI. Mithradates döneminde inşa edilmiş ve ‘Phrourion’ (askeri gözetleme/kale yerleşmesi) özellikleri taşıyan yapılardan biri olabileceği değerlendiriliyor.

Bölge turizmine katkı sağlamayı hedefleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu önemli kültürel mirasın korunmasını, tanıtılmasını ve bölge turizmine kazandırılmasını amaçlıyor. Kazılar sayesinde bölgenin tarihi dokusu daha netleşirken, alanın hem bilimsel açıdan değerinin artması hem de yerel ve ulusal ölçekte kültürel turizm açısından cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Cıngırt Kalesi'nde arkeoloji kazılara yeniden başlanacak.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Cıngırt Kalesi'nde arkeoloji kazılara yeniden başlanacak.