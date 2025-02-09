Çinli Damatla Karadeniz Geleneğinde Düğün: Horon Gururu

Karadeniz Gelenekleriyle Yapılan Düğün

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Neslihan Korkmaz (32) ve Çinli Tou Liao (30) için gerçekleştirilen düğün, Karadeniz kültürünün eşsiz örneklerinden birini sergiledi. Düğün, kemençe eşliğinde çalınan müziklerle renklendirildi, çift horon oynayarak geleneksel danslarına hayat verdi.

Uzaklardan Gelen Aşk

Neslihan Korkmaz, üç yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Çinli vinç operatörü Tou Liao ile hayatını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi’nin cemiyetine katılan çiftin nikahı, geleneklere uygun olarak gerçekleşti.

Aile Desteği ve Zorluklar

Evlilik hazırlıkları sürecinde ailesinin her zaman yanında olduğunu belirten Korkmaz, “Annem arkamdaydı, 'uzak, yakın hiç fark etmez senin mutluluğun önemli' dedi.” şeklinde konuştu. Ancak, vize almak ve evlilik kaydı için gerekli belgeleri bulmanın kendilerini zorladığını açıkladı.

Din Değiştirme Süreci

Korkmaz, eşi Tou Liao’nın İslamiyet’i daha fazla araştırdığını ve Türkiye'de Müslüman olduktan sonra 'Taha' adını aldığını ifade etti. “Ona birçok soru sordu ve ben de her sorusuna cevap vermeye çalıştım. Kendi isteğiyle bu kararı alması benim için çok özeldi.” dedi.

Türkçe ve Türkiye'ye Sevgi

Müslüman olduktan sonra Taha, “Eşimi ve Türkiye'yi çok seviyorum. Az da olsa Türkçe konuşuyorum. Herkese teşekkür ederim.” diyerek heyecanını dile getirdi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Neslihan Korkmaz (32) ile 3 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Çinli Tou Liao (30) için Karadeniz geleneklerine göre düğün yapıldı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Neslihan Korkmaz (32) ile 3 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Çinli Tou Liao (30) için Karadeniz geleneklerine göre düğün yapıldı.