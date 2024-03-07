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Çıtırlığıyla başınızı döndürecek sodalı börek tarifi! Her lokması mest edecek

Bu tarifi bir kere denedikten sonra bir daha başka börek yapmayacaksınız! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 08:22
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 08:22
Çıtırlığıyla başınızı döndürecek sodalı börek tarifi! Her lokması mest edecek

Sodalı çıtır börek tarifi! En kolay hali bu haberde! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SODALI ÇITIR BÖREK TARİFİ

Sofralarınızda değişik ve kolay bir tat arıyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Sodalı çıtır börek yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 5 tane yufka, 1 tane yumurta, 4 yemek kaşığı yoğurt, 100 gram erimiş tereyağı, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı soda, 2 su bardağı beyaz peynir, 3 su bardağı kaşar peynir, yarım demet maydanoz, 1 paket kabartma tozu. Üstü için 1 tane yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurt. İlk olarak bir kap içinde yumurta, yoğurt, yağ, süt, sıvı yağ ve soda eklenerek iyice karıştırılır. Üstüne beyaz peynir, kaşar peyniri rendesi ve maydanoz ile kabartma tozu eklenir. 

sodalı çıtır börek tarifi

Yufkalardan bir tanesi tezgahın üstüne serilir ve üstüne sostan sürülür. İkinci kat yufka da serilir ve aynı şekilde sos sürülür. Bütün yufkalar bitene kadar işlem tekrarlanır ve sonrasında çok sıkı olmayacak halde rulo şekilde sarılır. Rulolar üç parçaya bölünür. Tezgah üstüne streç film serilir ve parçalardan bir tanesi ortasına gelecek şekilde yerleştirilir ve streç filmin üstüne bütün parçalar koyularak sarılır. Daha sonra buzdolabında bir saat bekletilir. Fırın tepsisine yağlı kağıt serilir ve börekler tepsiye yerleştirilir. Bir kap içinde bir tane yumurta ve bir kaşık yoğurt çırpılarak böreklerin üstüne sürülür. Önceden ısıtılan 200 derece fırında 40 dakika kadar pişirilir. Altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alınır. Beyaz peynir ve kaşar peyniri birlikte yağlı hale gelebileceği için damak zevkinize göre peynirlerden bir tanesini tercih ederek böreğinizi hazırlayabilirsiniz. 

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