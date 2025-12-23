DOLAR
Cityhonu Antalya 2025: Turizme Yönelik Akıllı Ulaşım Çözümleri Yarıştı

Antalya'da düzenlenen Kentsel Hareketlilik Cityhonu 2025'te turizmin kent içi ulaşım sorunlarına yönelik çevreci ve akıllı projeler ödül ve geliştirme desteği aldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:00
Cityhonu Antalya 2025: Turizme Yönelik Akıllı Ulaşım Çözümleri Yarıştı

Cityhonu Antalya 2025: Turizme Yönelik Akıllı Ulaşım Çözümleri Yarıştı

Etkinlik ve katılımcılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kentsel Hareketlilik Cityhonu Antalya 2025, EIT Urban Mobility Ağı ve Fark Labs iş birliğiyle HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleşti. Girişimciler, akademisyenler, kamu çalışanları ve gençlerin katıldığı programda tema, turizmin oluşturduğu kent içi ulaşım sorunlarının çözümü üzerine odaklandı.

Üç gün süren programda altı ekip mentörlük desteğiyle dijital uygulamalar, akıllı biletleme sistemleri ve çevreci mobilite çözümleri geliştirdi.

Jüri ve değerlendirme

Projeler; trafik yönetimi, yoğunluk azaltma, toplu taşıma erişilebilirliği, akıllı ulaşım sistemleri ve kent merkezi entegrasyonu ile turistler ve yerel halk için dijital ve çok dilli çözümler kapsamında jüriye sunuldu. Jüri değerlendirmeleri şu isimlerden oluştu: Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Cem Oğuz, AOSB Teknopark Proje ve İş Geliştirme Yöneticisi Dr. Melih Koçyiğit, YTÜ Yıldız Teknopark Mentör ve Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Uzmanı Akay Beyazay ve EIT Urban Mobility Türkiye Koordinatörü Proje Yöneticisi Duygu Kayaalp.

Ödüller ve gelişim desteği

Cityhon Antalya 2025 birinciliğini Pisidia Projesi ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri Ece Seynur Cin ve Şakir Kaya kazandı. İkinciliği Antalya Motion projesiyle Doğukan Türksoy ve Gürkan Çelik elde ederken, üçüncü olan ekip Hızlı Portakal AI projesiyle Hatice Aksoy, Armağan Atılgan ve Vehbi Yazıcı oldu.

Dereceye giren ekiplere para ödüllerinin yanı sıra projelerini geliştirebilmeleri için gelişim ve etki odaklı destekler sağlandı.

Projelerin Antalya'da uygulanması hedefleniyor

Ödül töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Cem Oğuz, Cityhonu'nun farklı disiplinleri bir araya getiren önemli bir inovasyon programı olduğunu vurguladı. Oğuz, turizmin kent içi ulaşıma etkilerine yönelik geliştirilen çevreci ve akıllı projelerin titizlikle değerlendirildiğini belirterek, bu projelerin Antalya'da hayata geçirilmesi için desteğin süreceğini söyledi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'nin 2040 hedefli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı üzerinde yoğun çalışıldığını; yeni kavşak düzenlemeleri, akıllı ulaşım sistemleri, raylı sistem etapları ve yol projeleriyle kapsamlı bir ulaşım dönüşümü hedeflendiğini aktardı.

Birincilik projesi: Yapay zekâ ile yolcu yoğunluğu analizi

Pisidia Projesi ekibinden Şakir Kaya, projenin yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojisiyle toplu taşımadaki yolcu yoğunluğunu anlık olarak analiz ettiğini belirtti. Sistem sayesinde yolcuların ulaşım araçlarındaki doluluk durumunu önceden öğrenebileceği ve mobil uygulamalar ile duraklara entegre edilebileceği ifade edildi.

