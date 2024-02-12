Çocuklar bu lezzete bayılıyor! 20 dakikada şipşak hazır tırtıl kurabiye tarifi!

Evde keyifli bir şekilde hazırlayabileceğiniz tırtıl kurabiye tarifi ile misafirlerinizi ve sevdiklerinizi lezzetli bir sürprizle karşılayabilirsiniz. İşte adım adım yapımı ve püf noktalarıyla tırtıl kurabiye tarifi:

Tereyağı, pudra şekeri ve yumurta gibi basit malzemelerin muhteşem uyumuyla hazırlanan bu nefis kurabiyeler, özellikle çocukların ilgisini çekecek eğlenceli bir görünüme sahiptir. İşte bu lezzetli tırtıl kurabiye tarifinin detayları:

Malzemeler:

Tırtıl kurabiye tarifi için gerekli malzemeler şunlardır: 125 gram tereyağı, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, 1 paket vanilin, 2 su bardağı un, yarım çay kaşığı kabartma tozu, 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı çikolata sosu, ve renkli şekerlemeler (isteğe bağlı).





Yapılışı:

İlk olarak, oda sıcaklığındaki yumuşamış tereyağını ve pudra şekerini bir kaba alın. Bu malzemeleri iyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin. Ardından, üzerine yumurtayı ekleyip tekrar karıştırın. Vanilini de ekleyerek karışımı tamamen birbirine yedirin.

Sıradaki adım, unu ve kabartma tozunu ekleyerek yumuşak bir hamur elde etmektir. Hamuru ikiye bölün. Bir yarısına kakao, diğer yarısına çikolata sosu ekleyerek her iki hamuru da renklendirin.

Renkli hamurlardan küçük parçalar alarak rulo şeklinde uzatın. Bu ruloları yan yana dizerek tırtıl formunu oluşturun. İsteğe bağlı olarak renkli şekerlemelerle süsleyebilirsiniz.





Hazırladığınız tırtıl kurabiyeleri, 180 derece önceden ısıtılmış fırında, üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin. Pişirme süresine dikkat edin ve kurabiyelerinizi çıkardıktan sonra soğumalarını bekleyerek servis yapın.

Püf noktaları: Tereyağı ve yumurta oda sıcaklığında olmalı, unu azar azar ekleyerek karıştırmalı, renkli şekerlemeler yerine çikolata parçaları kullanabilir ve pişirme süresini kontrol etmelisiniz. Afiyet olsun!