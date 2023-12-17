Çocuklar bu lezzete bayılıyor! Çıtır patates kroket böyle yapılıyor

Çocuklar patatesin en çok bu halini seviyor! Tüm detaylar haberimizde.

Çocuklar bu lezzete bayılıyor! Çıtır patates kroket böyle yapılıyor
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Patates kroket yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PATATES KROKET TARİFİ

Patates kroket yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 4 tane orta boy patates, 2 tane yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı tereyağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Bulamak için 1 kase un, 1 kase galeta unu, 2 tane yumurta ve kızartmak için 2 su bardağı sıvı yağ. İlk olarak patatesler iyice yıkanır ve haşlanır. Daha sonra sıcak sıcak ezilir ve püre haline geldikten sonra içine tereyağ ve iki yumurta sarısı eklenir. 

patates kroket tarifi

Pürüzsüz bir hal alana kadar nişasta ve baharatlar eklenir ve karıştırılır. Püre sıkma torbasına alınır ve kesme tahtası streç filmle kaplanır. Üstüne püreler şeritler halinde koyulur Harçlar 1 saat dondurucuda bekletilir. Dondurucudan geldikten sonra isteğe göre şeritler halinde kesilir. Her parça una, yumurtaya ve galeta ununa bulanır. Dışının daha çıtır çıtır olması için yumurta ve galeta ununa bulanır. Kızmış yağda iyice kızartılır. Yanına isteğinize bağlı soslarla servis yapabilirsiniz. 

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