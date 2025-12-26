DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,58 0,65%
ALTIN
6.225,26 -0,89%
BITCOIN
3.807.396,95 -0,96%

Çorlu Seraları: Tonlarca Salatalık ve 750 Bin Süs Bitkisi İhracatı

Tekirdağ Çorlu'daki 110 bin m² serada modern üretimle yıllık 3-5 bin ton sebze ve 750 bin süs bitkisi üretiliyor; salatalığın %90'ı ihracata gidiyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:33
Çorlu Seraları: Tonlarca Salatalık ve 750 Bin Süs Bitkisi İhracatı

Çorlu Seralarında Modern Üretimle İhracata Dayalı Başarı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki sebze ve süs bitkisi üretim tesisi, yurt dışı ihracat ile hem bölge ekonomisine hem de ülke tarımına önemli katkı sağlıyor. Modern üretim altyapısıyla dikkat çeken tesis, Türkiye tarımında örnek teşkil ediyor.

Üretim Kapasitesi ve İstihdam

Tesiste yaklaşık 110 bin metrekare alanda faaliyet yürütülüyor. Yıllık üretim kapasitesi 3 bin ile 5 bin ton arasında sebze ve ayrıca 750 bin adet süs bitkisi olarak açıklanıyor. Tesiste görev yapan 65 kadrolu personel, üretim süreçlerinin sürdürülebilir ve verimli biçimde yürütülmesinde rol alıyor.

İhracatın Payı ve Ekonomik Etki

Bu sezon üretilen salatalığın yaklaşık %90'ı yurt dışına gönderilirken, kalan kısmı iç piyasada tüketicilerle buluşturuluyor. Üretimin önemli bir bölümünün ihracata yönelik olması, tesisin hem bölge hem de ülke tarımı açısından taşıdığı stratejik önemi öne çıkarıyor.

Sürdürülebilirlik ve Gelecek Vizyonu

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy’un tesisi ziyaretinde işletme yetkililerinden üretim süreçleri hakkında bilgi aldığı belirtildi. Yetkililer, modern tarım uygulamaları sayesinde verimliliğin her geçen yıl arttığını ve sürdürülebilir tarım anlayışı ile üretimin artarak devam edeceğini vurguladı.

Tekirdağ genelinde tarımsal üretimin gelişmesine yönelik yapılan yatırımların desteklenmeye devam edeceği ifade edilirken, söz konusu tesisin bölge için örnek bir model oluşturduğu kaydedildi.

ÇORLU İLÇESİNDEKİ SEBZE VE SÜS BİTKİSİ ÜRETİM TESİSİ YURT DIŞI İHRACATLA HEM BÖLGE EKONOMİSİNE HEM...

ÇORLU İLÇESİNDEKİ SEBZE VE SÜS BİTKİSİ ÜRETİM TESİSİ YURT DIŞI İHRACATLA HEM BÖLGE EKONOMİSİNE HEM DE ÜLKE TARIMINA KATKI SAĞLIYOR.

ÇORLU İLÇESİNDE YAKLAŞIK 110 BİN METREKARELİK ALANDA KURULU ÜRETİM TESİSİNİ ZİYARET EDEN TEKİRDAĞ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunusemre Emekli Kafe Açılıyor: Çay 5 TL, Kahve 10 TL
2
Kurtlar Yerleşimlere İndi: Uzman Kangal'ı Çözüm Olarak Gösterdi
3
Kazlarla Yabani Otla Mücadele: MAREM’den Çevreci Uygulama
4
Çerkezköy'de Hayırsever Destekleri: 112 Acil, 8 Sınıflı İlkokul ve Uygulama Camisi
5
Kumluca'da Lise Öğrencileri 10 Yıldır Yardımlaşmayı Yaşatıyor
6
Nilüfer'de Regaip Kandili'nde 6 Bin Kandil Simidiyle Paylaşma Geleneği Sürdü
7
Saygınlar Kulübü Üyeleri Kocaeli’de Serada Pazı ve Karalahana Hasadı Yaptı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı