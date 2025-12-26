Çorlu Seraları: Tonlarca Salatalık ve 750 Bin Süs Bitkisi İhracatı

Çorlu Seralarında Modern Üretimle İhracata Dayalı Başarı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki sebze ve süs bitkisi üretim tesisi, yurt dışı ihracat ile hem bölge ekonomisine hem de ülke tarımına önemli katkı sağlıyor. Modern üretim altyapısıyla dikkat çeken tesis, Türkiye tarımında örnek teşkil ediyor.

Üretim Kapasitesi ve İstihdam

Tesiste yaklaşık 110 bin metrekare alanda faaliyet yürütülüyor. Yıllık üretim kapasitesi 3 bin ile 5 bin ton arasında sebze ve ayrıca 750 bin adet süs bitkisi olarak açıklanıyor. Tesiste görev yapan 65 kadrolu personel, üretim süreçlerinin sürdürülebilir ve verimli biçimde yürütülmesinde rol alıyor.

İhracatın Payı ve Ekonomik Etki

Bu sezon üretilen salatalığın yaklaşık %90'ı yurt dışına gönderilirken, kalan kısmı iç piyasada tüketicilerle buluşturuluyor. Üretimin önemli bir bölümünün ihracata yönelik olması, tesisin hem bölge hem de ülke tarımı açısından taşıdığı stratejik önemi öne çıkarıyor.

Sürdürülebilirlik ve Gelecek Vizyonu

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy’un tesisi ziyaretinde işletme yetkililerinden üretim süreçleri hakkında bilgi aldığı belirtildi. Yetkililer, modern tarım uygulamaları sayesinde verimliliğin her geçen yıl arttığını ve sürdürülebilir tarım anlayışı ile üretimin artarak devam edeceğini vurguladı.

Tekirdağ genelinde tarımsal üretimin gelişmesine yönelik yapılan yatırımların desteklenmeye devam edeceği ifade edilirken, söz konusu tesisin bölge için örnek bir model oluşturduğu kaydedildi.

