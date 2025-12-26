DOLAR
Posof'ta Regaip Kandili Coşkusu: Posof Merkez Camiinde Mevlit ve Dualar

Ardahan'ın Posof ilçesinde Regaip Kandili programı Posof Merkez Camiinde Kuranı kerim tilaveti, mevlit, ilahiler ve toplu dualarla kutlandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:49
Posof'ta Regaip Kandili Coşkusu

Posof Merkez Camiinde düzenlenen programda manevi atmosfer yoğun hissedildi

Ardahan’ın Posof İlçesinde Regaip Kandili için düzenlenen program, cemaatin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Program, din görevlilerinin Kuranı kerim tilavetiyle başladı. Ardından mevlit okutuldu ve ilahilerle ile salâvatı şeriflerle devam edildi, katılımcılar manevi anlara ortak oldu.

Posof Müftüsü İsmail Bayram, üç aylar ve mübarek geceler hakkında bilgilendirme vaazı yaptı; vaazın ardından cemaatle topluca dualar edildi.

Etkinlik, Yatsı namazının kılınmasıyla program sona erdi ve katılımcılar kandil gecesinin huzurunu yaşadı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

