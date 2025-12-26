Posof'ta Regaip Kandili Coşkusu: Posof Merkez Camiinde Mevlit ve Dualar

Posof'ta Regaip Kandili Coşkusu

Posof Merkez Camiinde düzenlenen programda manevi atmosfer yoğun hissedildi

Ardahan’ın Posof İlçesinde Regaip Kandili için düzenlenen program, cemaatin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Program, din görevlilerinin Kuranı kerim tilavetiyle başladı. Ardından mevlit okutuldu ve ilahilerle ile salâvatı şeriflerle devam edildi, katılımcılar manevi anlara ortak oldu.

Posof Müftüsü İsmail Bayram, üç aylar ve mübarek geceler hakkında bilgilendirme vaazı yaptı; vaazın ardından cemaatle topluca dualar edildi.

Etkinlik, Yatsı namazının kılınmasıyla program sona erdi ve katılımcılar kandil gecesinin huzurunu yaşadı.

