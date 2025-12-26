Meteoroloji'den Elazığ, Bingöl ve Tunceli'ye Kuvvetli Kar Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden kritik açıklama

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Bingöl ve Tunceli genelinde hava durumuna ilişkin uyarıda bulundu.

Açıklamada, yağışların sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı, öğle saatlerinden itibaren ise kar yağışı biçimine dönüşeceği öngörülüyor.

Beklenen kar yağışlarının kuvvetli (5-20 cm) seviyesinde olacağı belirtilirken, açıklamada ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi nedeniyle görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Vatandaşlar ve sürücüler, yetkililerin uyarılarını dikkate alarak gerekli önlemleri almaları konusunda bilgilendirildi.

