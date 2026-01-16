Çorum Belediyesi 'Anne Dostu Şehir' Projesinde İlk Adım

Çalıştayla başlayan süreç

Çorum Belediyesi’nin kadınlar, çocuklar ve ailelerin şehir yaşamına daha etkin katılımını hedefleyen Anne Dostu Şehir projesinin temelleri, "Anne Dostu Şehir Yolunda: Erişilebilirlikten Destek Hizmetlerine Bütüncül Bir Yaklaşım Çalıştayı" ile atıldı. Çalıştay, şehirdeki bir otelde gerçekleştirildi ve farklı disiplinlerden akademisyenler, kamu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile alanında uzman isimleri bir araya getirdi.

Hedefler ve oturum başlıkları

"Mutlu Anne, Güçlü Gelecek" mottosuyla düzenlenen çalıştayda uzmanlar, üç oturum halinde erişilebilirlik ve altyapı, erken çocukluk ve destek hizmetleri, çalışma hayatı ve esnek modeller, ebeveynliği yeniden düşünmek ile veriye dayalı politikalar ve katılımcı mekanizmalar başlıkları altında çeşitli konuları ele aldı. Çalıştay sonunda hazırlanacak raporun, annenin bakım yükünü, zamanını ve zihinsel emeğini merkeze alan ilk yerel politika belgesi olması hedefleniyor. Rapordan çıkacak sonuçların Çorum Belediyesi’nin gelecek dönem stratejik planlarına yön vermesi ve ulusal ölçekte örnek bir model oluşturması amaçlanıyor.

Başkan Aşgın: "Bu sadece yerel bir vizyon değil, uluslararası bir vizyondur"

Çalıştayda konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın şunları söyledi: "Bu sadece yerel bir vizyon değil, uluslararası bir vizyondur. İnşallah bir başarı hikayesinin zamanda bir başlangıcı, bir besmelesi olacak. Tabii bugün çalıştayla başlıyoruz. Çünkü eğer biz bu tür konulara kapsayıcı, bütünleyici, sürdürülebilir bir mantıkla yaklaşmazsak sadece kitap üzerinde kalır ama hayatta onun uygulanması çok da mümkün olmaz. Bu anlamda bugün bütün tarafları bir araya getiriyoruz. Burada biraz sonra başlatacağımız çalıştayımızda akademisyenler, aile danışmanları, psikologlar, sosyologlar, şehir plancıları var, sivil toplum örgütleri, siyasal partilerimiz, anneler, hanımefendiler, kadınlarımız, belediye yerel yönetimler, kamu çalışanları ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın yetkilileri var. Bir masanın etrafında, hatta masaların etrafında, masalar kuracağız ve her bir masada acaba anne dostu şehir nasıl bir şehir olmalı, neler yapılırsa anne dostu bir şehir ünvanı o şehre verilir ve o şehirde bunu hak etmiş olur? Herkesin fikrini ortaya koyacağı bir çalıştayla Anne Dostu Şehir vizyonumuzun ilk hamlesini, ilk başlangıcını, beslemesi yapacağız. Buradan aldığımız sonuçları raporlaştıracağız. Bu raporlarla nasıl parklar yaparsak, yollar yaparsak, hangi sosyal tesisleri yaparsak, hangi psikolojik, sosyolojik anlamda etkinlikler, eğitimler anlamında neler yaparsak o şehir anne dostu şehir olur? Bunların raporlanmasıyla yol haritasını burada belirlemiş olacağız. Ama bu yol haritasında ilk yola çıkan Çorum olacak. Önce şehrimizde, önce dünyanın merkezinde anne dostu şehir nasıl olur, neler yapılırsa olur bunları bir bir hayata geçireceğiz ve uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Ondan sonraki üçüncü aşama ise önce yerelde belediyelerimiz olmak üzere, Türkiye genelindeki belediyelerimizden kim anne şehri olmak istiyorsa müracaatlarını alacağız, kriterlerimiz belli ve bu kriterler doğrultusunda da bu ünvanı hak eden belediyelere anne dostu şehir unvanı vereceğiz ve böylece de bir ağ oluşturacağız. Önce yerelde, bir belediye, beş belediye, 50 belediye, tüm belediyeleri buna dahil etmeyi hedefliyoruz. Bu ve anne dostu şehir ağıyla beraber annelerin mutlu olduğu, ailenin mutlu olduğu, geleceğe güvenle yürüyeceğimiz ülkemizi inşallah inşa etme adına heyecanımızı, azmimizi ve bu çalışmalarımızı ortaya koyacağız".

Modelin arka planı ve markalaşma süreci

Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mustafa Yaşar, projenin vizyonunu özetleyerek şunları söyledi: "Anne Dostu Şehir projesi, bakım emeğini merkeze alan, aileyi güçlendiren, geleceği bugünden inşa eden bir şehir anlayışıdır. Çorum Belediyesi olarak çocuklarımızı ve annelerimizin yaşamını kolaylaştırmak için birçok hizmeti harekete geçirdik ve bu kaynaklardan ilham aldık. Bunun sonucunda ilhamı kendinden menkul bir vizyon oluştu. Bu vizyonun ismi Anne Dostu Şehir Modelimizdi. Bu hizmetlere anne gözüyle ve bütüncül bir yaklaşımla baktığımızda şehrimizin anne dostu şehir olma potansiyelini keşfettik. Bütüncül, sürdürülebilir ve her alanda anne odaklı topyekun bir mücadeleyi temsil eden bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek amacıyla anne dostu şehir modelini tasarladık. Logomuzu belirledik ve marka tescil sürecimizi tamamladık".

Akademik bakış: Marka, şehir değerleriyle inşa edilir

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yayla Gül Ceren Karataş da sürecin önemine değinerek, "Bir şehri marka kılmak aslında o şehrin temel değerleri yaşanabilir olduğunu göstermekle ilgilidir. Yoksa sadece bir markalaştırıp bunu ticari bir ürüne dönüştürmek değil. O yüzden anne dostu şehir markası aslında özellikle annelerin bakım yükünü azaltmak için değil sadece. Bizzat kentin kendisinin bakım ekolojisi olarak tanımlanmasıyla inşa edilir. Yani anne dostu şehirlerle ilgili çalışacaksak annelerin yükünü azaltmak tek kaygımız değil. Şehri birlikte inşa edilebilecek ve bakım yükünü aileden ve özellikle de anneden alıp şehrin politika üretme süreçlerine dahil eden çok çağdaş ve çok önemli bir uluslararası seviyenin üzerine bir kaygı. Bu açıdan çok önemli" ifadelerini kullandı.

Çalıştaydan çıkacak rapor ve belirlenen kriterlerle Çorum’un model şehir olarak öncülük etmesi, ardından yerel ve ulusal ölçekte yaygınlaşacak bir ağ oluşturulması hedefleniyor.

Çorum Belediyesi'nin "Anne Dostu Şehir" projesinde ilk adım atıldı