Çorum'un 100 Yaşındaki Hekimi Dr. Rıfat Patır'ın Doğum Günü Kutlandı

Çorum'un Değerli Hekimi Dr. Rıfat Patır, 100 Yaşına Girdi

Çorum'da, yaklaşık 75 yıl boyunca sağlık hizmeti veren Dr. Rıfat Patır, 100. doğum gününü tarihi Velipaşa Hanı'nda düzenlenen etkinlikle kutladı.

75 Yıllık Hekimlik Kariyeri

4 Ağustos 1924 doğumlu olan Patır, 1949’da İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Çorum’a dönerek hekimlik yapmaya başladı. Yıllar süren emekleriyle, kentte sağlık alanında önemli bir figür haline geldi.

Özel Kutlama ve Anma Etkinlikleri

Dr. Rıfat Patır'ın doğum günü çeşitli etkinliklerle taçlandırıldı. Patır'ın ikamet ettiği Gülkent 4. Sokak, Dr. Rıfat Patır Caddesi olarak yeniden adlandırıldı ve yeni tabelası asıldı.

Resmi Tören ve Konuşmalar

Tarihi Velipaşa Hanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın katıldı. Aşgın, Patır’ın uzun yıllar boyunca birçok insana sağlık hizmeti sunduğunu vurgulayarak, "Çorum için çok kıymetli bir figür" ifadelerini kullandı. Kendisine emekleri için teşekkür ederek, sağlık dileğinde bulundu.

Patır’ın Duygusal Mesajı

Dr. Rıfat Patır, insanların kendisine gösterdiği ilgiye layık olmaya çalıştığını belirtti ve "Çorum'daki herkes benim kardeşim, ablam, annem gibiydi. Onlar bana hürmet etti, ben onlara sevgi, saygı gösterdim. Bana hep iyilik yapan insanlara teşekkür ederim." dedi.

Aile Anıları ve Babasının Mirası

Oğlu Nadir Patır, babasının Çorum’a bağlılığını ve hekimlikteki fedakarlıklarını anlatarak, "Babam günde 100 hastaya bakıyordu. Onun bu özverili hayatı, Çorum'a büyük hizmetler sundu." şeklinde konuştu.

Etkinliklerin Devamı

Etkinlik, pasta kesimi ve ardından Kent Müzesi'nin gezilmesiyle sona erdi. Dr. Rıfat Patır, bu özel gününde yalnız bırakılmadı ve kendi hikayesinin bir parçası olarak anıldı.

Çorum'da yaklaşık 75 yıl hekimlik yapan ve 100 yaşına giren Doktor Rıfat Patır'ın (fotoğrafta) doğum günü, Çorum Belediyesince tarihi Velipaşa Hanı'nda kutlandı.

Çorum'da yaklaşık 75 yıl hekimlik yapan ve 100 yaşına giren Doktor Rıfat Patır'ın (fotoğrafta) doğum günü, Çorum Belediyesince tarihi Velipaşa Hanı'nda kutlandı.

Çorum'da yaklaşık 75 yıl hekimlik yapan ve 100 yaşına giren Doktor Rıfat Patır'ın (fotoğrafta) doğum günü, Çorum Belediyesince tarihi Velipaşa Hanı'nda kutlandı.

Çorum'da yaklaşık 75 yıl hekimlik yapan ve 100 yaşına giren Doktor Rıfat Patır'ın (fotoğrafta) doğum günü, Çorum Belediyesince tarihi Velipaşa Hanı'nda kutlandı.

Çorum'da yaklaşık 75 yıl hekimlik yapan ve 100 yaşına giren Doktor Rıfat Patır'ın (fotoğrafta) doğum günü, Çorum Belediyesince tarihi Velipaşa Hanı'nda kutlandı.

Çorum'da yaklaşık 75 yıl hekimlik yapan ve 100 yaşına giren Doktor Rıfat Patır'ın (fotoğrafta) doğum günü, Çorum Belediyesince tarihi Velipaşa Hanı'nda kutlandı.