CSO Konser Sezonunu Nikolai Lugansky ile Açtı

CSO, Yeni Konser Sezonuna Renkli Bir Başlangıç Yaptı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 100. yılı dolayısıyla özel bir konserle yeni sezonunu açtı. Konser, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü.

Nikolai Lugansky Performansı ile Büyüledi

Rusya Federasyonu Onur Sanatçısı unvanına sahip Nikolai Lugansky, şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki konserin ilk bölümünde Sergey Rahmaninov'un 2 Numaralı Piyano Konçertosu'nu seslendirdi. Performansı sonrası izleyicilerin uzun süre süren alkışları, sanatçıyı defalarca sahneye geri döndürdü.

Konserde Duygusal Anlar

Lugansky, seyircilerin ilgisine iki solo performans ile karşılık verdi. Bazı izleyiciler, piyaniste hediyeler arasında çiçek de sundu.

İkinci Bölümde Farklı Sesler

Konserin ikinci bölümü, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden soprano Görkem Ezgi Yıldırım, mezzosoprano Ezgi Karakaya, Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçısı tenor Bülent Bezdüz, ve Caner Akgün gibi başarılı sanatçıların yer aldığı performanslarla devam etti.

Beethoven ve yeni eserler

Konserin sonunda, Ankara Devlet Çoksesli Korosu ile CSO birlikte, Ludwig van Beethoven'in 9. Senfonisi'ni seslendirdi. Ayrıca, Hasan Uçarsu tarafından CSO'nun 100. yılına ithafen bestelediği 100. Yıl Türküsü de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Denizbank Konserleri ile Devam Edecek

CSO, sezon boyunca Denizbank Konserleri adı altında pek çok ünlü isimle sahne alarak müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yeni konser sezonunu açtı. "Orkestranın Ankara'ya Gelişinin ve Cumhurbaşkanlığı Adını Alışının 100. Yılı Özel Konseri" adıyla, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konsere sanatseverler ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yeni konser sezonunu açtı. "Orkestranın Ankara'ya Gelişinin ve Cumhurbaşkanlığı Adını Alışının 100. Yılı Özel Konseri" adıyla, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konsere sanatseverler ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yeni konser sezonunu açtı. "Orkestranın Ankara'ya Gelişinin ve Cumhurbaşkanlığı Adını Alışının 100. Yılı Özel Konseri" adıyla, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konsere sanatseverler ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yeni konser sezonunu açtı. "Orkestranın Ankara'ya Gelişinin ve Cumhurbaşkanlığı Adını Alışının 100. Yılı Özel Konseri" adıyla, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konsere sanatseverler ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yeni konser sezonunu açtı. "Orkestranın Ankara'ya Gelişinin ve Cumhurbaşkanlığı Adını Alışının 100. Yılı Özel Konseri" adıyla, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konsere sanatseverler ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yeni konser sezonunu açtı. "Orkestranın Ankara'ya Gelişinin ve Cumhurbaşkanlığı Adını Alışının 100. Yılı Özel Konseri" adıyla, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konsere sanatseverler ilgi gösterdi.