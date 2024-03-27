Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi

Yerel seçimlere sayılı günler kala mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı Batman oldu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek üzerinden emekliye mesaj verdi.

BAKAN ŞİMŞEK ÜZERİNDEN EMEKLİYE MESAJ

Erdoğan açıklamasında "Ekonomimizde güçlü bir kadro kurduk. Batman'ın evladı olan Hazine Bakanımız olan Mehmet Şimşek'e tam itimadım var. Emeklilerin sıkıntılarının farkındayız. Samimiyetimizi attığımız adımlarla ortaya koyduk. Bir defaya mahsus 5'er bin liralık ödeme yaptık. Maaşlara yüzde 50 oranında zam yaptık. Bizim getirdiğimiz bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Banka promosyonlarını güncellenmesini sağladık. Kamu bankalarımız 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak. Ücretsiz doğal gaz desteğimiz nisan ayından veri devam ediyor. Yükümüz azaldıkça bütçede elimiz rahatlayacak" dedi.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Açıklamasının devamında muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Muhalefet yine atıp tutarak, emeklilerimiz bize karşı kışkırtmaya çalışıyor. Sözleri sorulunca hatırlamıyorum deyip işi arsızlığa vuruyorlar. Yetim hakkından bahsedip valizler dolusu paraların nereden gelip nereye gittiği belli değil. Gelin bunu açıklayın. Kara paranın hesabını veremeyenlerin sözlerine güvenmeyin." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yaklaşık 11 aylık aranın ardından bir kez daha sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Batman, bizim kalubeladan beri kardeşimiz, sırdaşımız… Biz Batman'ı ve Batmanlı kardeşlerimizi her şeyin ötesinde sadece Allah için seviyoruz. Bundan sonra da kalplerimizin kapılarını birbirimize açık tutmaya devam edeceğiz.

Meydana gelmeden önce 'sorun' dedim 'katılım ne kadar'? 50 bin dediler… Meydanlara sığmayan sevdanız için her birinize teşekkür ediyoruz. Mevla aramızdaki muhabbeti daim eylesin diyorum. Milletçe ve İslam alemi olarak 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyoruz. Sizlerin nezdinde Batman halkının Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri bu mübarek günler hürmetine daha da artırdığınız hayır ve hasenatınızı kabul buyursun. Rabbim hepimizi sağlık ve afiyetle Ramazan-ı Şerif'e nasıl kavuşturduysa inşallah bayramına da öylece kavuştursun.

"TÜRKİYE OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Tabii kendimiz için dua ederken gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamları hepimizin yüreğini kanatıyor. Tüm barbarlığına, batılı devletlerden aldığı askeri desteğe rağmen İsrail, Gazzeli kardeşlerimizin direniş azmini tam 173 gündür kıramadı. Filistin halkı, destansı direnişleriyle tüm dünyaya insanlık, onur ve cesaret dersi verdi. Neredeyse 6 aydır aralıksız süren katliamın ardından önceki gün BM Güvenlik Konseyi acil ateşkes kararı aldı. Batının şımarık ve hukuk tanımaz çocuğu olan İsrail'in alınan karara uyması için bu ülke üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Olumlu karşıladığımız bu kararın yerine getirilmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Gazzeli kardeşlerimizin bir an önce barışa ve huzura kavuşması için de her türlü çabayı sergileyeceğiz. Varsın birileri siyasi çıkar uğruna bize bühtan etsin, varsın birileri devletimize iftira atacak kadar gözünü karartsın, varsın birileri Filistinli kardeşlerimize terörist diyecek kadar hoyratlaşsın, biz yarım asrı bulan siyasi hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de yarın da zalimler karşısında baş eğmeyeceğiz. Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa imdadına koşmaktan geri durmayacağız.

"ALTILI MASA DEDİLER, ŞU ANDA HİÇBİRİSİ PARLAMENTODA DEĞİL"

Sizlerle en son 14-28 Mayıs seçimlerinden hemen önce yine burada buluşmuştuk. Valilik önünde yaptığımız 10 Mayıs'taki mitingimizde Batmanlı kardeşlerim bizi muhabbetle, heyecanla bağırlarına basmıştı. Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini suhuletle atlattık. İktidara giden yolu, milletin tertemiz iradesinde değil de terör örgütlerinin desteğinde arayanlara girdikleri yolun çıkmaz sokak olduğunu gösterdik. Bu seçimlerde Cumhur İttifakı'yla birlikte tüm Türkiye kazandı. 81 vilayetimizin hepsi kazandı. 85 milyonun her bir ferdi kazandı. Millete ballandırarak anlattıkları ittifakın ve adayının temelinin çürük olduğu böylece ortaya çıktı. Altılı masa dediler, şu anda hiçbirisi parlamentoda değil. Masanın altına birilerini soktular, ne çıktı? Hiç…

"MİLLETİMİZİN VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ"

Bugün siyaset arenasına baktığınızda Cumhur İttifakı yoluna kararlı bir şekilde devam ederken altılı masanın yerinde yeller esiyor. Siyaset mühendisliklerinin ürünü olarak kuruldular, sonra da aynı siyaset mühendisleri tarafından tek hamleyle yıkıldılar. Şimdi birbirleri hakkında söylediklerini, birbirlerine kurdukları kumpasları gördükçe onlar adına inanın biz de hicap duyuyoruz. Milletimizin verilmiş sadakası varmış. Allah Türkiye'nin yüzüne bakmış da bunlar iktidara gelmemiş.

"MİLLETİZİN BU ÇİRKİN DAYATMAYI KABUL ETMEYECEĞİNE İNANIYORUM"