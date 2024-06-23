CV'sini getiren işi kapacak! En az lise mezunu kadın-erkek personel alımı yapılacak

En az lise mezunu yeni personel alımı yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EN AZ LİSE MEZUNU PERSONEL ALIMLARI

ORKOM Kompozit deniz araçları ve karavan üretimi alanında yürüttükleri faaliyetleri geliştirebilmek için kadın ve erkek yeni personel alımları yapacağını duyurdu. Başvurular 26 Haziran tarihinde sona erecek. Başvuru yapacak adayların en az iki sene deneyimli ve yetiştirilmek üzere olması, askerlikle iliği olmaması,





tekne, yat, deniz araçları, karavan, fiberglass ürünler imalatında çalışabilecek durumda olması şartlarını taşımaları gerekiyor. Başvurular e-posta adresine yapılabilecek. Adaylar özgeçmiş, diploma bilgisi ve iki tane fotoğraf göndererek başvurularını yapabilecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak çalışmalarını yürüten ORKOM Kompozit bünyesinde deniz aracı, karavan ve fiberglass ürünlerle ilgili faaliyetler yürütülmektedir.