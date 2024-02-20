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Dacia Sandero SUV Rüyası Gerçek Oluyor! Sadece 472.000 TL’ye Sıfır Araç Fırsatı!

Yeni otomobil fiyatlarındaki artış, alıcıları zorluyor. Ancak ÖTV muafiyeti, belirli şartları karşılayan vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor. İşte ÖTV muafiyeti hakkı ve bu haktan yararlanarak uygun fiyata araç sahibi olmanın yolları.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 16:01
Dacia Sandero SUV Rüyası Gerçek Oluyor! Sadece 472.000 TL’ye Sıfır Araç Fırsatı!

ÖTV Muafiyeti ile Uygun Fiyata Sıfır Kilometre Otomobil Sahibi Olma Fırsatı

Otomobil piyasasındaki yüksek fiyatlar, alıcıları alternatif çözümler aramaya itiyor. ÖTV muafiyeti ise engelli vatandaşlar için bu sorunu büyük ölçüde hafifletiyor.

otomobil

ENGELLİ VATANDAŞLARA ÖZEL İNDİRİMLER

Engelli vatandaşlar, yüzde 90 ve üzeri engel oranına sahip olduklarında, ÖTV ödemeden araç satın alma hakkına sahip oluyorlar. Ancak bu haktan yararlananlar, aracı 5 yıl içinde satmaları durumunda, muaf oldukları ÖTV’yi ödemekle yükümlü oluyorlar.

DACİA SANDERO: UYGUN FİYATLI SUV SEÇENEĞİ

Dacia, uygun fiyatlı SUV modelleriyle dikkat çekiyor. ÖTV muafiyeti hakkı olan engelli vatandaşlar için Dacia Sandero’nun fiyatı, 889.000 TL’den 472.000 TL’ye düşüyor.

otomobil

ÖTV muafiyeti nedir? Engelli vatandaşların ÖTV ödemeden araç satın almasını sağlayan bir haktır.

Dacia Sandero’nun ÖTV muafiyetli fiyatı ne kadar? 472.000 TL.

ÖTV muafiyeti ile araç satın almanın kuralları nelerdir? Aracı 5 yıl içinde satanlar ÖTV’yi ödemek zorundadır.

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