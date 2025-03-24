Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'nde 2,5 Yılda Tamamlanan Püshideyle Tarihe Duygu Katıldı

Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'nde Tarihi Bir Proje Tamamlandı

Tokat'ta, Niksar ilçesindeki Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi için hazırlanan puşide, 2,5 yıl süren titiz bir çalışma sonucu tamamlandı. Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nde görev yapan 8 kadın öğretici, bu sürede büyük bir özveri göstererek her gün yalnızca 15 santimetre puşide yaparak eseri tamamladı.

PUŞİDE PROJESİ HİMAYE ALTINDA YÜRÜTÜLDÜ

2017 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Puşide Projesi kapsamında, Danişmentli Beyliği'nin kurucusu Melik Ahmet Gazi'nin türbesinde kullanılan puşide yapımına Tokat Valiliği koordinesi ile 2,5 yıl önce başlandı. Puşide, Farsça'da "örtü" anlamına geliyor ve türbe sandukalarını kaplamak için kullanılıyor.

Takım Çalışması ve Elde İşleme Tekniği

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Teker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, puşide yapımında 8 kişilik bir ekiple çalıştıklarını belirtti. Ekibin büyük bir özveriyle bu projede yer aldığını ifade eden Teker, "Puşide üzerindeki desenler, Niksar Büyük Hamamı'nda bulunan hamam kurnasının bordürlerinden stilize edilmiştir. Elde işlenerek hazırlanan bu örtü, Dival işi tekniğiyle ve tek tek iğne batırılarak yapılmıştır," dedi.

Gurur ve Azimle Tamamlandı

Teker, puşidenin tamamlanma sürecinde ekibiyle duyduğu gururu vurgulayarak, "Arkadaşlarımızın yetenekleri çok önemli, fakat gönül vermek de bir o kadar önemliydü. Demek ki bu işe gönül vermişler. Gece gündüz, hafta sonu dinlemeden çalıştılar ve evdeki işleri aksatarak bu puşideyi tamamlamak için büyük çaba sarf ettiler," şeklinde konuştu.

Puşidenin, 26 Mart'ta idrak edilecek Kadir Gecesi'nde sandukaya örtüleceği bizzat Teker tarafından ifade edildi.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalışan 8 kadın öğretici Tokat'ın Niksar ilçesindeki Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'ndeki sanduka için hazırlanan puşideyi 2,5 yılda tamamladı.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalışan 8 kadın öğretici Tokat'ın Niksar ilçesindeki Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'ndeki sanduka için hazırlanan puşideyi 2,5 yılda tamamladı.