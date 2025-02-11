DOLAR
36,05 -0,09%
EURO
37,22 -0,24%
ALTIN
3.367,01 -0,21%
BITCOIN
3.534.457,95 -0,67%

Giresunlu Genç Usta, Unutulmuş Karabörk Bıçağını Yeniden Hayata Döndürüyor

Giresun'da Emirhan Karasakal, unutulmaya yüz tutmuş Karabörk bıçağını yeniden üretmeye başlayarak kültürel mirası yaşatmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:59
Giresunlu Genç Usta, Unutulmuş Karabörk Bıçağını Yeniden Hayata Döndürüyor

Giresun'da Unutulmuş Bir Kültürel Miras: Karabörk Bıçağı

Giresun'un Alucra ilçesindeki Karabörk köyünde yaşayan 23 yaşındaki Emirhan Karasakal, geçmişten gelen bir geleneği gün yüzüne çıkarmak için kolları sıvadı. Genç imalatçı, unutulmaya yüz tutmuş Karabörk bıçağını yeniden üretmeye başladı.

Bir Geleneği Yaşatma Çabası

Emirhan Karasakal, ailesiyle birlikte hayvancılık yaparken bir süre sonra bıçak yapımına ilgi duymaya başladı. Geçmişte demircilik yapan babasının desteğiyle bir atölye kurarak çeşitli tarzlarda bıçaklar imal etmeye başladı. Şimdi, özellikle Karabörk kaması olarak bilinen bıçağın imalatına odaklanmış durumda.

Kültürel Mirası Geleceğe Taşımak

Karasakal, bıçak yapımında çelik ve manda boynuzukavak ağacı ve deri işleyerek bıçakları için kılıflar da hazırlıyor. Emirhan, bu kültürel mirasın tekrar hayat bulmasını arzu ettiğini belirtiyor.

Eğitime ve Gelişime Açık

Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 'somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı' unvanı verilen bıçak ustası Mahir Henden'den de işin inceliklerini öğrenme fırsatı bulduğunu ifade eden Karasakal, zanaatını geliştirerek bu değerli mirasa daha fazla katkı vermeyi amaçlıyor.

Gelecekte Karabörk bıçağını daha geniş kitlelere ulaştırmak isteyen Karasakal, kültürel değerleri yaşatmanın önemine vurgu yapıyor.

Giresun'da köyünde unutulmaya yüz tutmuş Karabörk bıçağını yeniden üretmeye başlayan genç...

Giresun'da köyünde unutulmaya yüz tutmuş Karabörk bıçağını yeniden üretmeye başlayan genç, kültürel mirası yaşatmak istiyor. Alucra ilçesinin Karabörk köyünde ailesi ile hayvancılıkla uğraşan 23 yaşındaki Emirhan Karasakal, bir süre önce bıçak yapımına merak saldı. Geçmişte demircilik yapan babasının desteği ile atölye kurarak çeşitli tarzlarda bıçaklar üreten Karasakal, "Karabörk kaması" olarak da adlandırılan bıçağın imalatına başladı. Bulancak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki bıçakçılık kursuna katılan Karasakal, köyünün kültürel mirası bıçağı geleceğe taşımayı hedefliyor.

Giresun'da köyünde unutulmaya yüz tutmuş Karabörk bıçağını yeniden üretmeye başlayan genç...

Giresun'da köyünde unutulmaya yüz tutmuş Karabörk bıçağını yeniden üretmeye başlayan genç, kültürel mirası yaşatmak istiyor. Alucra ilçesinin Karabörk köyünde ailesi ile hayvancılıkla uğraşan 23 yaşındaki Emirhan Karasakal, bir süre önce bıçak yapımına merak saldı. Geçmişte demircilik yapan babasının desteği ile atölye kurarak çeşitli tarzlarda bıçaklar üreten Karasakal, "Karabörk kaması" olarak da adlandırılan bıçağın imalatına başladı. Bulancak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki bıçakçılık kursuna katılan Karasakal, köyünün kültürel mirası bıçağı geleceğe taşımayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!
2
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
3
KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı
4
Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!
5
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Sevgililer Günü Konseri
6
Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi
7
Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!