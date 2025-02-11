Giresunlu Genç Usta, Unutulmuş Karabörk Bıçağını Yeniden Hayata Döndürüyor

Giresun'da Unutulmuş Bir Kültürel Miras: Karabörk Bıçağı

Giresun'un Alucra ilçesindeki Karabörk köyünde yaşayan 23 yaşındaki Emirhan Karasakal, geçmişten gelen bir geleneği gün yüzüne çıkarmak için kolları sıvadı. Genç imalatçı, unutulmaya yüz tutmuş Karabörk bıçağını yeniden üretmeye başladı.

Bir Geleneği Yaşatma Çabası

Emirhan Karasakal, ailesiyle birlikte hayvancılık yaparken bir süre sonra bıçak yapımına ilgi duymaya başladı. Geçmişte demircilik yapan babasının desteğiyle bir atölye kurarak çeşitli tarzlarda bıçaklar imal etmeye başladı. Şimdi, özellikle Karabörk kaması olarak bilinen bıçağın imalatına odaklanmış durumda.

Kültürel Mirası Geleceğe Taşımak

Karasakal, bıçak yapımında çelik ve manda boynuzukavak ağacı ve deri işleyerek bıçakları için kılıflar da hazırlıyor. Emirhan, bu kültürel mirasın tekrar hayat bulmasını arzu ettiğini belirtiyor.

Eğitime ve Gelişime Açık

Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 'somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı' unvanı verilen bıçak ustası Mahir Henden'den de işin inceliklerini öğrenme fırsatı bulduğunu ifade eden Karasakal, zanaatını geliştirerek bu değerli mirasa daha fazla katkı vermeyi amaçlıyor.

Gelecekte Karabörk bıçağını daha geniş kitlelere ulaştırmak isteyen Karasakal, kültürel değerleri yaşatmanın önemine vurgu yapıyor.

Giresun'da köyünde unutulmaya yüz tutmuş Karabörk bıçağını yeniden üretmeye başlayan genç, kültürel mirası yaşatmak istiyor. Alucra ilçesinin Karabörk köyünde ailesi ile hayvancılıkla uğraşan 23 yaşındaki Emirhan Karasakal, bir süre önce bıçak yapımına merak saldı. Geçmişte demircilik yapan babasının desteği ile atölye kurarak çeşitli tarzlarda bıçaklar üreten Karasakal, "Karabörk kaması" olarak da adlandırılan bıçağın imalatına başladı. Bulancak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki bıçakçılık kursuna katılan Karasakal, köyünün kültürel mirası bıçağı geleceğe taşımayı hedefliyor.

Giresun'da köyünde unutulmaya yüz tutmuş Karabörk bıçağını yeniden üretmeye başlayan genç, kültürel mirası yaşatmak istiyor. Alucra ilçesinin Karabörk köyünde ailesi ile hayvancılıkla uğraşan 23 yaşındaki Emirhan Karasakal, bir süre önce bıçak yapımına merak saldı. Geçmişte demircilik yapan babasının desteği ile atölye kurarak çeşitli tarzlarda bıçaklar üreten Karasakal, "Karabörk kaması" olarak da adlandırılan bıçağın imalatına başladı. Bulancak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki bıçakçılık kursuna katılan Karasakal, köyünün kültürel mirası bıçağı geleceğe taşımayı hedefliyor.