Türk ve Güney Koreli Öğrenciler Geleneksel Oyunlarla Dostluk Kurdu

Güney Koreli öğrenciler, İzmir'de Türk çocuklarla geleneksel oyunlar oynayarak kültürel bağlarını güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 13:08
Türk ve Güney Koreli Öğrenciler Geleneksel Oyunlarla Dostluk Kurdu

Güney Koreli Öğrenciler İzmir'de Geleneksel Oyunlarla Buluştu

İzmir'i ziyaret eden Güney Koreli ortaokul öğrencileri, Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu'nda gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi'nde Türk oyunlarını tanıdı ve kendi geleneksel oyunlarını oynayarak yeni dostluklar kurdu.

Güney Kore'den gelen çocuklar, bölgedeki bir ilkokulda Türk kültürünü ve geleneksel oyunları tanıma fırsatı buldu. Proje, öğretmenleri Sevgi ve Ergün Sakartepe, 2022 yılında Güney Koreli Hong-il Kim ve eşi Julie Kim ile kazandıkları dostluğun bir sonucu olarak hayata geçirildi.

Karşılıklı Kültürel Paylaşımlar

Kim çifti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sırasında da İzmir'deki arkadaşları aracılığıyla yardımlarını ulaştırmıştı. Ziyaret sırasında, Kim çifti projenin detaylarını Güney Kore'den gelen öğrencilere aktardılar.

Toplamda 16 öğrenci, geleneksel Türk oyunlarını öğrenmek üzere Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu'na gitti. İzmirli öğrenciler, misafirlerine Türk kültürü hakkında bilgi verirken, mangala oyunu gibi geleneksel zeka oyunlarını tanıttılar.

Öğrenciler, karşılıklı olarak geleneksel oyunlarını oynayarak ve birbirlerinin dillerinde şarkılar söyleyerek özel anılar biriktirdiler.

İstiklal Marşı ve İzmir Marşı Coşkusu

Etkinlik sırasında, Güney Koreli öğrenciler Türk bayrağı eşliğinde, kendi enstrümanlarıyla İstiklal Marşı ve İzmir Marşını seslendirdiler. Projenin koordinatörü Sevgi Sakartepe, iki ülke öğrencilerini bir araya getirmenin mutluluğunu dile getirerek, "Biz onlara mangala oyununu öğretirken, onlar da geleneksel oyunlarını bizlere öğrettiler. Bu tür etkinliklerin çocuklar arasındaki dostluğu pekiştirdiği kesin" dedi.

Emekli öğretmen Julie Kim, Kore Savaşı sırasında Türklerin gösterdiği desteği hatırlatarak, Koreli öğrencilerin Türkiye'yi öğrenme çabasına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Öğrencilerden Olumlu Geri Dönüşler

Güney Koreli öğrenci Jungyeon Suh, Türk halkının misafirperverliğinden bahsederek, "Geleneksel Türk oyunları çok eğlenceliydi ve Türk kültürü gerçekten etkileyici" ifadelerini kullandı. Gyuhyun Lee ise sıcak karşılamaları için teşekkür ederek, Türk oyunlarını ülkesine döndüğünde de oynamaya devam edeceğini belirtti.

4. sınıf öğrencisi Selin Samancı ise, Güney Koreli öğrencilere oyun öğretmekten ve onlardan yeni şeyler öğrenmekten büyük keyif aldıklarını söyledi.

Turistik gezi amacıyla İzmir'e gelen Güney Koreli çocuklar, ilkokulda Geleneksel Çocuk Oyunları...

Turistik gezi amacıyla İzmir'e gelen Güney Koreli çocuklar, ilkokulda Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi etkinliğinde geleneksel Türk oyunlarını tanıyıp kendi oyunlarını oynayarak Türkiye'de yeni dostluklar edindi. İzmirli öğrenciler, ziyarette misafirlerine Türk kültürü ve Türkçe hakkında bilgi verdi, halk oyunları gösterisi sundu, geleneksel zeka ve strateji oyunu mangalayı oynayarak tanıttı. Güney Koreli öğrenciler de arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi sağlayan geleneksel oyunlarını anlattı. Öğrenciler, birlikte geleneksel oyun oynadı.

Turistik gezi amacıyla İzmir'e gelen Güney Koreli çocuklar, ilkokulda Geleneksel Çocuk Oyunları...

Turistik gezi amacıyla İzmir'e gelen Güney Koreli çocuklar, ilkokulda Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi etkinliğinde geleneksel Türk oyunlarını tanıyıp kendi oyunlarını oynayarak Türkiye'de yeni dostluklar edindi. İzmirli öğrenciler, ziyarette misafirlerine Türk kültürü ve Türkçe hakkında bilgi verdi, halk oyunları gösterisi sundu, geleneksel zeka ve strateji oyunu mangalayı oynayarak tanıttı. Güney Koreli öğrenciler de arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi sağlayan geleneksel oyunlarını anlattı. Öğrenciler, birlikte geleneksel oyun oynadı.

İLGİLİ HABERLER

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde
2
Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!
3
Yeni Yıl ile Sokakta Sigara İçmek Yasaklanıyor
4
Evdeki küçük sineklerden kurtulmanın basit yolu! İlaç kullanmadan yok olup gidecekler
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
Pastanecilerden daha güzel yapacağınız haşhaşlı çörek tarifi bulundu! Pastaneciler tarifi satın almak için kapınızda bekleyecek
7
Türk ve Güney Koreli Öğrenciler Geleneksel Oyunlarla Dostluk Kurdu

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!