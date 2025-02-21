Türk ve Güney Koreli Öğrenciler Geleneksel Oyunlarla Dostluk Kurdu

Güney Koreli Öğrenciler İzmir'de Geleneksel Oyunlarla Buluştu

İzmir'i ziyaret eden Güney Koreli ortaokul öğrencileri, Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu'nda gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi'nde Türk oyunlarını tanıdı ve kendi geleneksel oyunlarını oynayarak yeni dostluklar kurdu.

Güney Kore'den gelen çocuklar, bölgedeki bir ilkokulda Türk kültürünü ve geleneksel oyunları tanıma fırsatı buldu. Proje, öğretmenleri Sevgi ve Ergün Sakartepe, 2022 yılında Güney Koreli Hong-il Kim ve eşi Julie Kim ile kazandıkları dostluğun bir sonucu olarak hayata geçirildi.

Karşılıklı Kültürel Paylaşımlar

Kim çifti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sırasında da İzmir'deki arkadaşları aracılığıyla yardımlarını ulaştırmıştı. Ziyaret sırasında, Kim çifti projenin detaylarını Güney Kore'den gelen öğrencilere aktardılar.

Toplamda 16 öğrenci, geleneksel Türk oyunlarını öğrenmek üzere Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu'na gitti. İzmirli öğrenciler, misafirlerine Türk kültürü hakkında bilgi verirken, mangala oyunu gibi geleneksel zeka oyunlarını tanıttılar.

Öğrenciler, karşılıklı olarak geleneksel oyunlarını oynayarak ve birbirlerinin dillerinde şarkılar söyleyerek özel anılar biriktirdiler.

İstiklal Marşı ve İzmir Marşı Coşkusu

Etkinlik sırasında, Güney Koreli öğrenciler Türk bayrağı eşliğinde, kendi enstrümanlarıyla İstiklal Marşı ve İzmir Marşını seslendirdiler. Projenin koordinatörü Sevgi Sakartepe, iki ülke öğrencilerini bir araya getirmenin mutluluğunu dile getirerek, "Biz onlara mangala oyununu öğretirken, onlar da geleneksel oyunlarını bizlere öğrettiler. Bu tür etkinliklerin çocuklar arasındaki dostluğu pekiştirdiği kesin" dedi.

Emekli öğretmen Julie Kim, Kore Savaşı sırasında Türklerin gösterdiği desteği hatırlatarak, Koreli öğrencilerin Türkiye'yi öğrenme çabasına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Öğrencilerden Olumlu Geri Dönüşler

Güney Koreli öğrenci Jungyeon Suh, Türk halkının misafirperverliğinden bahsederek, "Geleneksel Türk oyunları çok eğlenceliydi ve Türk kültürü gerçekten etkileyici" ifadelerini kullandı. Gyuhyun Lee ise sıcak karşılamaları için teşekkür ederek, Türk oyunlarını ülkesine döndüğünde de oynamaya devam edeceğini belirtti.

4. sınıf öğrencisi Selin Samancı ise, Güney Koreli öğrencilere oyun öğretmekten ve onlardan yeni şeyler öğrenmekten büyük keyif aldıklarını söyledi.

Turistik gezi amacıyla İzmir'e gelen Güney Koreli çocuklar, ilkokulda Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi etkinliğinde geleneksel Türk oyunlarını tanıyıp kendi oyunlarını oynayarak Türkiye'de yeni dostluklar edindi. İzmirli öğrenciler, ziyarette misafirlerine Türk kültürü ve Türkçe hakkında bilgi verdi, halk oyunları gösterisi sundu, geleneksel zeka ve strateji oyunu mangalayı oynayarak tanıttı. Güney Koreli öğrenciler de arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi sağlayan geleneksel oyunlarını anlattı. Öğrenciler, birlikte geleneksel oyun oynadı.

Turistik gezi amacıyla İzmir'e gelen Güney Koreli çocuklar, ilkokulda Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi etkinliğinde geleneksel Türk oyunlarını tanıyıp kendi oyunlarını oynayarak Türkiye'de yeni dostluklar edindi. İzmirli öğrenciler, ziyarette misafirlerine Türk kültürü ve Türkçe hakkında bilgi verdi, halk oyunları gösterisi sundu, geleneksel zeka ve strateji oyunu mangalayı oynayarak tanıttı. Güney Koreli öğrenciler de arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi sağlayan geleneksel oyunlarını anlattı. Öğrenciler, birlikte geleneksel oyun oynadı.