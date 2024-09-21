Denizli Caz Festivali Devam Ediyor

Denizli Caz Festivali Etkinliklerle Sürüyor

Denizli'de düzenlenen caz festivalinde, Pamukkale Filarmoni Derneği'nin organizasyonuyla sanat dolu anlar yaşanıyor. Festivalin ikinci gününde ünlü caz sanatçıları Timuçin Şahin ve Banu Küçük sahne alarak müzikseverlere unutulmaz anlar sundu.

'Laodikya'nın Işığı' Sloganıyla Düzenleniyor

Etkinlik, 'Laodikya'nın Işığı' temasıyla gerçekleştiriliyor. Timuçin Şahin, festival kapsamında "Dinleme Sanatı ve Müzikal İletişim Yoluyla Doğaçlama" konulu bir söyleşide katılımcılarla bir araya geldi ve müziğin derinliklerine dair bilgiler paylaştı.

Sahne Performansları Göz Dolduruyor

Söyleşinin ardından, Şahin ve Küçük dinleyicilere farklı eserler seslendirerek caz müziğinin büyüsünü yaşattı. Festival, Musa Güvenilir, Rustam Rahmedov Jazz Trio, Meriç Çalışan, The Old Ramblers, Moe Joe, Önder Focan Quartet ve Kenan Doğulu gibi önemli isimleri de sahneye çıkaracak.

Festivalde Son Gün Gerçekleşecek

Etkinlikler, festivalin kapanış tarihi olan pazartesi günü sona erecek. Tüm caz severleri Denizli'de buluşmaya davet eden sanatçılar, müzik dolu bir hafta sonu vadediyor.