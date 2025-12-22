DOLAR
Yenişehir'de 140 Kişilik Doğa Yürüyüşü: Ercan Özel'den Alternatif Turizm Vurgusu

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 140 doğaseverle 12 kilometrelik yürüyüş düzenledi; amaç doğa turizmini canlandırmak ve yeni yürüyüş rotaları oluşturmak.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:48
Yenişehir'de 140 Kişilik Doğa Yürüyüşü: Ercan Özel'den Alternatif Turizm Vurgusu

Yenişehir'de 140 Kişilik Doğa Yürüyüşü Büyük İlgi Gördü

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 140 doğasever ile birlikte 12 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Başkan Özel, katılımcılara hitaben Yenişehir’in keşfedilecek çok sayıda doğal alanı bulunduğunu belirterek ilçeyi doğa sporları ve alternatif turizmde daha güçlü bir noktaya taşımak için kararlı çalışmalar sürdüreceklerini vurguladı.

Etkinlik Rotası ve Katılımcılar

Etkinlik, Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Avdan Köyü’nden başladı. Yürüyüş, Gölcük Yaylası’nda verilen mola ile devam etti; katılımcılara burada ateş başında öğle yemeği ikram edildi. Doğanın eşsiz manzaraları eşliğinde tamamlanan yürüyüş, Kızılhisar Mahallesi’nde sona erdi. Parkur boyunca katılımcılar temiz havanın tadını çıkarırken birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

Etkinliğe Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Garnizon Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz’ün yanı sıra YENDAK, ANDA ve YAK ekipleri ile İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu öğrencileri, öğretmenler ve çok sayıda doğa tutkunu katılım sağladı.

Başkan Ercan Özel'in Değerlendirmesi

Etkinlik sonrası konuşan Başkan Ercan Özel, Yenişehir’in doğal yapısının bu tür organizasyonlar için önemli bir avantaj sunduğunu belirterek şunları söyledi: "Doğayla iç içe etkinlikler sayesinde hem sağlıklı yaşamı teşvik ediyor hem de ilçemizin sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelere tanıtıyoruz. Bu çalışmalarımızı önümüzdeki süreçte artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz."

Başkan Özel, ilçenin yaylaları, ormanları ve yürüyüş rotalarıyla adeta açık hava parkuru niteliğinde olduğunu ifade ederek ekledi: "Yenişehir’i doğa sporları ve alternatif turizmde güçlü bir marka haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

