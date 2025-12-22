Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi

Kars'ta hayvancılık alanında faaliyet gösteren Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü derecelendirme programı kapsamında "Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi" almaya hak kazandı. Belge, Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın tarafından Birlik Başkanı Eren Alp'e takdim edildi.

Belgenin anlamı ve etkileri

Belgeyle birlikte Birliğin kurumsal yapısı, üretici temsil gücü ve tarımsal faaliyetlerdeki yeterliliği resmiyet kazandı. Alınan bu statü sayesinde Birliğin destekleme programları ve projelerde daha etkin rol oynaması bekleniyor. Kars'ta bir tarımsal örgütün ilk kez birinci derece statüye ulaşması, bölge hayvancılığı için önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

İl müdüründen değerlendirme

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, törende yaptığı konuşmada Kars'ın tarım ve hayvancılıktaki stratejik önemine vurgu yaptı. Aydın, "Kars, tarım ve hayvancılığın başkenti konumunda. 600 binin üzerinde büyükbaş hayvan varlığımızla ülkemizin hem besilik dana hem de süt ve süt ürünleri ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın ayrıca Bakanlığın yeni yönetmeliğiyle tarımsal örgütlerin derecelendirildiğini belirterek, birinci derece belge alan örgütlerin üyelerinin desteklemelerden ve kredi imkanlarından daha avantajlı yararlandığını söyledi. Bu yıl kapsamda 105 örgütün değerlendirildiğini ve bunlardan birinin Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olduğunu belirterek, bu başarının Kars için gurur verici olduğunu kaydetti.

Birlik Başkanı'nın açıklamaları

Birlik Başkanı Eren Alp, elde edilen başarının ortak bir emeğin sonucu olduğunu ifade etti. Alp, "Kars, hayvancılığıyla var olan bir il. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren birliğimizi daha güçlü hale getirmek için çalıştık. Bu başarı; sadece Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin değil, Kars üreticisinin ve Tarım İl Müdürlüğümüzün de başarısıdır." dedi.

Alp, birinci derece örgüt olmanın sağladığı somut avantajları da şöyle aktardı: üye üreticiler kamu bankalarında kullandıkları kredilerde yüzde 10 faiz indiriminden yararlanacak ve süt ile buzağı destekleriyle birlikte üreticiler yaklaşık 1.000 TL’ye varan ek destek alacak. Alp ayrıca, Merkez Birliği yönetiminde yer almalarının Kars’ın hayvancılıkla ilgili sorunlarını doğrudan bakanlığa iletme imkânı sağladığını vurguladı: "Masada artık Kars’ın bir koltuğu var."

Başkan Alp, bu yıl yapılan 172 bin küpeleme ile Türkiye genelinde ikinci sıraya yükseldiklerini belirterek, bu başarının saha personeli ve kurumlar arasındaki koordineli çalışmanın sonucu olduğunu ifade etti.

Törenin kapanışı

Konuşmaların ardından belge takdimi programı, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

