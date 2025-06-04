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Denizli'de Tercüman Adnan Ünay, Kazada Yaralanan Çinli Turistleri Ağırladı

Denizli'de trafik kazası geçiren Çinli turistler, tercüman Adnan Ünay'ın evinde misafir edildi. Türk misafirperverliği bir kez daha sergilendi.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 16:56
Denizli'de Tercüman Adnan Ünay, Kazada Yaralanan Çinli Turistleri Ağırladı

Denizli'de Sıra Dışı Misafirperverlik Olaya Dönüştü

Denizlili yeminli tercüman Adnan Ünay, 26 Mayıs'ta Acıpayam ilçesinde trafik kazası geçiren 5 kişilik Çinli turist grubunun yardımına koştu. Kiralık araçlarıyla Pamukkale'yi ziyaret etmek isteyen turistler, başka bir otomobille çarpışınca, Ünay, evini açarak geleneksel Türk misafirperverliğini sergiledi.

Olayın Ardından

Kaza sonrası hafif yaralanan Melody Dang ve Joan Sun, hastanede tedavi edilerek taburcu edildikten sonra Adnan Ünay ile irtibata geçmek zorunda kaldılar. Jandarma, turistlerin ifadelerini almak üzere Ünay'ı karakola çağırdı. İşlemler sona erdikten sonra, kiralık araç bulamayan Jue Zhu, Melody Dang, Nana Nie, Doreen Du ve Joan Sun, Adnan Ünay’ın evinde bir gece konaklama fırsatı buldular.

Türk Misafirperverliği İş Başında

Adnan Ünay, sosyal medya üzerinden bu anları paylaşarak, Türk misafirperverliğinin önemini vurguladı. Ülkeler arası bağı güçlendiren bu olayda, Ünay şunları söyledi: "Yolda kalana yardım edip, misafirperver olabilmek Türk halkının gelenekleri arasında yer alır. O gece kaldığımızda annem de çok güzel bir sofra hazırladı. Hem Çinli misafirlerimiz hem de annem çok mutlu oldu. Dünyanın öbür ucundan köyümüze misafir gelmesi çok sıra dışıydı."

Bütün Büyü Kaynaşma ile Tamamlandı

Turistlerin, ahırdaki keçi ve koyunlara yem vermesi, o anların unutulmaz kılındığını gösterdi. Adnan Ünay, "Bugüne kadar birçok turisti evimde ağırlamıştım, ancak bu olay çok farklıydı. Ertesi gün araba kiralayarak İzmir'e gitmek için yola çıktılar. Böylelikle çok güzel bir dostluk kurulmuş oldu. Çine ulaştıktan sonra, bana 'eve sorunsuz geldik' diye fotoğraf attılar." diyerek bu güzel hikayenin sonunda yaşanan mutluluğu dile getirdi.

Çin'den Türkiye'ye tatil için gelen ve kiraladıkları araçla Acıpayam ilçesinde trafik kazası...

Çin'den Türkiye'ye tatil için gelen ve kiraladıkları araçla Acıpayam ilçesinde trafik kazası geçiren turistlerin yardımına koşan yeminli tercüman Adnan Ünay, evinin kapılarını turistlere açtı.

Çin'den Türkiye'ye tatil için gelen ve kiraladıkları araçla Acıpayam ilçesinde trafik kazası...

Çin'den Türkiye'ye tatil için gelen ve kiraladıkları araçla Acıpayam ilçesinde trafik kazası geçiren turistlerin yardımına koşan yeminli tercüman Adnan Ünay, evinin kapılarını turistlere açtı.

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