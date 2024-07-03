Deprem enkazından kurtarılan genç kadın kurtarıcısı itfaiye eriyle dünya evine gird!

İtfaiye eri Cebrail Sarsılmaz ve Sinem Kaynak, Kahramanmaraş'taki deprem enkazında yaşadıkları trajik olaydan sonra bir araya gelerek hayatlarını birleştirdi. Sarsılmaz, 13 gün boyunca süren arama kurtarma çalışmalarında eşi ve kardeşini enkazdan canlı olarak çıkardıklarını belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Kahramanmaraş'ta eşimi ve kardeşimi enkazdan çıkardığımız an, farklı ve anlatılamayacak bir duygu yaşadık. Trajik bir olayın ardından böyle mutlu bir sona kavuşmak inanılmazdı." dedi.

Sinem Kaynak ise duygularını şu sözlerle ifade etti: "Olumsuz bir olay sonrasında bir araya geldik. Kurtarılan şanslı kişilerden olduk. Her ne kadar içimizde buruk bir hüzün olsa da, hayat devam ediyor ve biz mutluyuz."

